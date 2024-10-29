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Частина солдатів КНДР уже в Україні – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Частина солдатів КНДР уже в Україні – CNN
Загальна кількість північнокорейських військ на території Росії може зрости
фото з відкритих джерел

США поки не можуть підтвердити повідомлення про те, що північнокорейські війська вже перебувають на території України

На території України вже перебуває невелика кількість солдатів КНДР. На Заході очікують, що їх ставатиме більше, оскільки іноземні військові завершують підготовку та рухаються до лінії фронту. Про це повідомляє СNN.

Видання стверджує, що інформацію про перебування солдатів КНДР в Україні розкрили два неназвані представники західної розвідки.

Вони очікують, що кількість північнокорейських військових на території України може зростати в міру того, як завершуватиметься їх навчання на сході Росії.

Своєю чергою, американський чиновник заявив журналістам, що США поки не можуть підтвердити повідомлення про те, що північнокорейські війська вже перебувають на території України.

Ще одне джерело CNN вважає, що загальна кількість північнокорейських військ на території Росії може зрости.

Варто зауважити, що офіційної інформації про перекидання північнокорейських солдатів на територію України поки що не було.

Однак на початку жовтня з’явилася інформація, що внаслідок удару українських захисників під Донецьком було ліквідовано шістьох північнокорейських офіцерів.

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: чиновник військові Володимир Зеленський навчання президент відео Марк Рютте

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