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Генсек НАТО в понеділок зробить заяву щодо військ КНДР в Україні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Генсек НАТО в понеділок зробить заяву щодо військ КНДР в Україні
Рютте виступить в НАТО із заявою
фото з відкритих джерел

Південна Корея виступить в НАТО із заявами щодо приєднання військ КНДР до Росії

У понеділок, 28 жовтня, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте зробить офіційну заяву щодо розміщення військ Північної Кореї в Росії. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Делегація високого рівня з Південної Кореї, яка прибула на зустріч із партнерами по НАТО, проведе у Північноатлантичній раді брифінг щодо прибуття військ КНДР на територію Російської Федерації. Після цього засідання генсек зробить коротку заяву для засобів масової інформації.

Зазначається, що на застріч також запросили послів держав-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, в тому числі Австралії, Японії та Нової Зеландії.

Як відомо, вже низка країн підтвердила, що Північна Корея розгорнула свої сили на території Російської Федерації. Кремлівський правитель Путін не спростував це, а публічно нагадав про договір з КНДР, який й передбачає таку допомогу з боку партнера.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

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Теги: Південна Корея путін військові Північна Корея Володимир Зеленський президент Марк Рютте НАТО

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