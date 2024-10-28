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Зеленський вніс до Ради подання про звільнення генпрокурора Костіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський вніс до Ради подання про звільнення генпрокурора Костіна
22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення»
фото: Reuters

Про свою відставку Костін заявив ще 22 жовтня

Президент Володимир Зеленський 28 жовтня вніс до Верховної Ради подання про звільнення генерального прокурора Андрія Костіна. Документ опубліковано на сайті Верховної Ради.

«Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А. Костіна з посади генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Г. Михайлюк», – йдеться в поданні.

Нагадаємо, 22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення». 

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони визначила перелік рішень, які повернуть справедливість у роботу медично-соціальних експертних комісій. Президент України вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Як наголосив президент, для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності.

Медико-соціальну експертну комісію буде замінено новою європейською моделлю. Прем’єр-міністр доручив міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування. Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.

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Теги: Генпрокурор Верховна Рада Володимир Зеленський звільнення Андрій Костін

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