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Суперечить всім угодам. Кислиця прокоментував участь Гутерріша у саміті БРІКС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Суперечить всім угодам. Кислиця прокоментував участь Гутерріша у саміті БРІКС
Дипломат зауважив, що України «чекає від ООН чіткої інформації про те, які «фундаментальні питання» необхідно було вирішити на саміті БРІКС з особою, стосовно якої МКС видав ордер на арешт»
фото з відкритих джерел

Кислиця: Відповідно до вказівок, не повинно бути жодних зустрічей між посадовцями ООН та особами, щодо яких МКС видав ордер на арешт

Зустрічі генерального секретаря ООН з особою, яка має ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт, допускаються лише у виняткових випадках, і про них секретаріат ООН має інформувати міжнародний суд. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів постпред України при ООН Сергій Кислиця

За його словами, понад двадцять років тому ООН уклала угоду про відносини з МКС, яка була затверджена на сесії Генасамблеї.

«Відповідно до загальних зобов’язань, зазначених у цій угоді, у 2013 році Генеральний секретар ООН видав керівні вказівки, що регулюють будь-яку потенційну зустріч між представником секретаріату ООН та особою, щодо якої видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом», – сказав постпред.

У документі зазначається: «Може статися так, що особи, щодо яких МКС видав ордер на арешт, цілеспрямовано добиватимуться зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до Міжнародного кримінального суду та спробувати підірвати його авторитет… Від ООН вимагається утримуватися від будь-яких дій, які можуть перешкоджати діяльності Суду та його різних органів, включаючи прокурора, або підірвати авторитет його рішень».

«Як бачимо, саме так повівся Путін, коли надіслав запрошення генеральному секретарю ООН здійснити візит до Росії для участі в саміті БРІКС», – зазначив Кислиця.

Дипломат пояснив, що відповідно до вказівок, не повинно бути жодних зустрічей між посадовцями ООН та особами, щодо яких МКС видав ордер на арешт. Не має проводитися жодних урочистих зустрічей з такими особами, слід уникати звичайних візитів ввічливості до них. Те саме стосується прийомів, фотосесій, участі в урочистостях з нагоди національних свят тощо.

Водночас генсек та його заступники можуть вступати в прямий контакт з такою особою лише «з метою вирішення фундаментальних питань», що впливають на здатність ООН та її різних підрозділів, програм і фондів здійснювати свій мандат у відповідній країні, у тому числі з життєво важливих питань безпеки.

«Ні Рада Безпеки, ні Генеральна Асамблея не давали доручень генсеку ООН взаємодіяти з БРІКС, а тим більше приймати запрошення від особи, щодо якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт», – наголосив постпред. 

У керівних вказівках чітко зазначено, що навіть якби були виняткові обставини, тобто коли контакти з такою особою є абсолютно необхідними, слід спробувати по можливості вступити в контакт з представниками тієї групи чи сторони, які не є суб’єктами виданого МКС ордера на арешт.

«Ми чекаємо від ООН чіткої інформації про те, які «фундаментальні питання» необхідно було вирішити на саміті БРІКС з особою, стосовно якої МКС видав ордер на арешт», – зауважив Кислиця. 

За його словами, у посібнику зі співробітництва з Міжнародним кримінальним судом від 2016 року викладено порядок інформування МКС про такі контакти. 

Нагадаємо, Гутерріш у четвер виступив на саміті БРІКС у Казані, а пізніше мав двосторонню зустріч із Путіним.  На саміті БРІКС у Казані до об'єктивів камер журналістів потрапив обурливий момент: генсек ООН Антоніу Гутерріш не лише тисне руку диктатору Володимиру Путіну, але й вітально нахиляється в його бік. Фото одразу почало ширитися мережею.

Президент України Володимир Зеленський раніше відреагував на візит генсека ООН в Казань, а згодом, відхилив візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до країни через його участь у саміті БРІКСу Росії. 

«Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення», – каже президент.

Раніше заступник речника генсека ООН Фархан Гак заявив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на саміт БРІКС у Казані є «стандартною практикою». При цьому позиція Генсека ООН стосовно російської війни проти України залишається незмінною.

До слова, британське видання The Telegraph зазначає, що рішення генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша відвідати саміт БРІКС у Росії, організований Володимиром Путіним, демонструє подвійні стандарти ООН і дає Путіну таку необхідну йому респектабельність і визнання.

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Теги: саміт Сергій Кислиця президент БРІКС Генсек ООН Антоніу Гутерріш Володимир Зеленський прокурор арешт путін запрошення

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