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Зеленський назвав головну мету саміту БРІКС в Казані

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський назвав головну мету саміту БРІКС в Казані
Зеленський: Я вважаю, що Путін будуватиме на цьому майданчику не економічні відносини, а саме: його бачення як закінчити війну
фото з відкритих джерел

Президент: «Повірте, це буде неформальний діалог про те, як закінчити війну»

Організація БРІКС допомагає диктатору Володимиру Путіну показати світу і російському суспільству, що ізоляції Росії насправді немає. Про це в етері телемаратону «Єдині новини» заявив президент України Володимир Зеленський.

Як стверджує президент, за економічним союзом БРІКС насамперед ідеться те, що Путін робитиме все, аби запропонувати світу свою формулу закінчення війни. Однак, зауважує Зеленський, аби формулу Путіна хтось підтримав – для цього потрібен фундамент.

«Путін розуміє: якщо немає США, ЄС, в цілому Європи, є великі питання з азійським простором, бо арабські країни розділені, тому йому треба знайти якийсь майданчик. БРІКС – зрозумілий майданчик для нього, але я вважаю, що він будуватиме на цьому майданчику не економічні відносини, а саме: його бачення як закінчити війну», – наголосив Зеленський.

За його словами, саміт БРІКС, це одна з найболючіших тем, яку Україна піднімала у Білому домі.

Журналістка уточнила у очільника держави, чи не є у такому разі саміт БРІКС у Казані – «першим самітом миру» від РФ. 

«Так і є, – зазначив Зеленський і продовжив, – але вони не можуть зробити саміт, бо у них нема підтримки як у нас. Але початково, повірте: це буде неформальний начебто діалог про те, як закінчити війну. Тобто вони ділять світ спеціально, хочуть розділити єдність навколо України».

Зеленський вважає, що партнери повинні більше працювати, аби до Путіна «не всі приїхали на рівні лідерів».

Як відомо, у другій половині жовтня в Росії відбудеться саміт країн БРІКС, куди запрошено і представників країн-кандидатів на вступ. За останні місяці таке бажання виявили кілька держав, включаючи, наприклад, Туреччину.

Раніше повідомлялось, що Росія планує створити нову систему міжнародних банківських платежів між країнами БРІКС. Вона хоче обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій перебуває під санкціями. 

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Теги: саміт путін Володимир Зеленський БРІКС президент Єдині новини

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