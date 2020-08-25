Зеленський і Верещук передали військовим нове озброєння



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Президент України Володимир Зеленський та народний депутат Ірина Верещук відвідали військове летовище у Василькові

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський та народний депутат, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони Ірина Верещук відвідали військове летовище у Василькові та передали підрозділам Збройних сил України 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв’язку та 78 приладів спостереження, у тому числі модернізовані танки Т-64 та Т-72.

Під час урочистостей відбулось нагородження військовослужбовців державними нагородами.

«Збройні сили України здобули унікальний досвід. Водночас ми чудово розуміємо, що супутником бойового досвіду обов’язково має бути сучасне озброєння та техніка. Саме тому загальний ресурс на національну безпеку й оборону у порівнянні з минулим роком збільшено майже на 28 мільярдів гривень. Ми маємо найбільший бюджет на оборону в історії», – заявив Зеленський.

Він зауважив, що, незважаючи на пандемію Covid-19, видатки на оборонну сферу залишилися незмінними.

Верещук під час нагородження військових сказала: «Ми прагнемо миру. Саме тому наші Збройні сили мають бути міцними та сучасними. Саме вони є запорукою нашої незалежності. А Державний прапор буде супроводжувати успіхи й перемоги нашої країни!».

Зеленський та Верещук висловили подяку військовослужбовцям Збройних сил України за сумлінне виконання обов’язку, відвагу та героїзм.