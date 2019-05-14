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    Політика

    Зеленський назвав Парубія дрібним шахраєм

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    Зеленський на зустрічі з Парубієм та представниками фракцій - Зеленський назвав Парубія дрібним шахраєм
    Зеленський на зустрічі з Парубієм та представниками фракцій
    Фото: Facebook Ірини Геращенко

    Обраний президент дочекався вечора вівторка і нагадав спікеру Парубію його обіцянку, яку той начебто дав на зустрічі 4 травня

    Володимир Зеленський заявив, що обіцянки спікера Верховної Ради Андрія Парубія та інших депутатів щодо визначення 14 травня дати інавгурації виявились брехливими.

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    В повідомленні на Facebook-сторінці Зеленський нагадав слова Парубія: «Обіцяємо вам, що 14 травня ми точно призначимо дату інавгурації».

    «Брехня дрібних шахраїв», - прокоментував цю обіцянку обраний президент.

    Також брехливими назвав Зеленський інших депутатів. «Верховна Рада України - ВРУ. ВРУ - їх життєвий девіз», - написав обраний президент.

    Нагадаємо, 4 травня Андрій Парубій і представники фракцій зустрілися з Зеленським. Останній запропонував призначити інавгурацію на 19 травня. Як повідомив присутній на зустрічі Олег Березюк, Андрій Парубій тоді запевнив, що робитиме все, аби ця процедура пройшла якнайшвидше, і дасть доручення ще у понеділок, 13 травня, комітету розглянути це питання.

    Але вчора Парубій заявив, що Рада повинна визначитися з датою інавгурації «цього тижня». Ні регламентний комітет, ні колег-депутатів він не підгоняв з розглядом цього питання.

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