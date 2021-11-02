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    Думки вголос

    Падіння рейтингу Зеленського – це наслідок тотального провалу в усьому

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
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    Зеленський сподівався втримати рейтинг відсутністю активної позиції щодо вакцинації - Падіння рейтингу Зеленського – це наслідок тотального провалу в усьому
    Зеленський сподівався втримати рейтинг відсутністю активної позиції щодо вакцинації
    фото з відкритих джерел

    Немає жодної ініціативи чи програми президента на найближчий час чи на решту каденції, реалізація яких могла би хоч трохи витягнути його рейтинг з ями

    Центр ім. Разумкова буквально через тиждень після попередніх сенсаційних рейтингів оприлюднив свіжі. Було 25,7% підтримки Зеленського серед тих, хто визначився – стало 18,7% серед усіх, ще й лідерство в антирейтингу в 31,9% (ті, що ніколи не проголосують за Зеленського).

    Загалом це було би нормально і нестрашно – падіння рейтингів і високий антирейтинг посеред каденції – якби це було наслідком жорстких реформ, непопулярних, але корисних для країни рішень абощо. Але в Зеленського це наслідок тотального провалу в усьому. Я не бачу жодної ініціативи, жодної програми дій Зеленського на найближчий час чи на решту каденції, реалізація яких могла би хоч трохи витягнути його рейтинг з ями.

    Зеленський сподівався втримати рейтинг відсутністю активної позиції щодо вакцинації: тоді він не дратуватиме ні тих, хто за, ні тих, хто проти. Натомість він отримав невдоволення обох груп і втрату рейтингу серед обох таборів.

    Та й взагалі все, за що не візьметься, – все виявляється провальним планом, наскільки б виграшно не звучало в анонсах. І це ж іще не всі провали стали очевидними для виборців: ще прийдуть платіжки всього за кілька днів опалювального сезону в жовтні, ще будуть проблеми з електрикою, ще наздоженуть проблеми з дефіцитом зерна для хлібопекарських потреб і, відповідно, зі здорожчанням хліба.

    Тому час для втечі з корабля ще є. І навіть є час, щоб увійти в команду, а тоді встигнути зістрибнути. Але як почнеться справжній шторм, на цьому кораблі не схоче бути ніхто. І до цього моменту не так багато лишилось.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: рейтинг українці Володимир Зеленський влада
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    Падіння рейтингу Зеленського – це наслідок тотального провалу в усьому