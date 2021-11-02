Зеленський зустрівся з Байденом на полях кліматичного саміту

Володимир Зеленський та Джо Байденом зустрілися у Глазго

Сторони обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту в Глазго зустрівся з президентом США Джо Байденом. Про це глава Української держави повідомив у Twitter.

Сторони обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі.

«Під час розмови з президентом США в Глазго обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні», – зазначив Зеленський.

До слова, Байден потрапив у курйоз під час міжнародної конференції (відео).

Напередодні Зеленський і Джонсон поговорили про військове співробітництво.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

Як відомо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго.

Також президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26.

Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.