Генсек ООН поїхав із саміту G20 із «нездійсненими надіями»

Гуттереш покладає надії на конференцію з клімату в Глазго

Гуттереш залишив зустріч «Великої двадцятки» не зовсім задоволений результатом

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій. При цьому він додав, що попереду конференція з клімату в Глазго. Про це він повідомив у Twitter.

«Хоча я і вітаю прихильність G20 рішенням світового масштабу, я залишаю Рим із нездійсненими надіями, але принаймні вони не поховані», – написав він.

Генсек ООН нагадав про глобальні цілі, які стоять перед країнами, – стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса.

«Вперед до конференції COP26 в Глазго, щоб зберегти мету в 1,5 градуса (зберегти швидкість глобального потепління на рівні 1.5 градуса за Цельсієм на рік – ред.) з тим щоб виконати обіцянки з фінансів та адаптації для людей і планети», – додав він.

Нагадаємо, саміт G20 ухвалив заходи для боротьби з пандемією: підсумкове комюніке.

Країни G20 розроблять національні плани відновлення і підвищення стійкості, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату.

Напередодні лідери країн G20 підтримали угоду Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо встановлення глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15%. Про це йдеться в проекті рішення саміту G20.

Як відомо, сьогодні у шотландському місті Глазго стартувала глобальна кліматична конференція COP26.

Також президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26. Його супроводжує дружина Олена.

Раніше принц Чарльз назвав кліматичну конференцію «останньою рятівною соломинкою» планети.