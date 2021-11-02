Зеленський і Джонсон поговорили про військове співробітництво

Зеленський завершив день відкриття COP26 у Глазго спілкуванням з прем'єр-міністром Великої Британії та високопосадовцями низки країн

Перший день участі в роботі Конференції ООН з питань зміни клімату COP26, що відкрилася в Глазго, президент України Володимир Зеленський завершив спілкуванням з президентами й прем'єр-міністрами низки країн під час офіційного прийняття від імені уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Про це повідомляє Офіс президента.

Глави держав та очільники урядів говорили як про важливі аспекти двосторонньої співпраці між країнами, так і про глобальні та регіональні виклики, пов'язані з кліматичними змінами, пандемією Covid-19, енергетичною кризою та безпековою ситуацією у Європі, зокрема на сході України, та світі.

Так, під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном були порушені важливі питання двосторонньої взаємодії, військово-оборонного співробітництва, європейського та світового порядку денного.

Також Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністрами Ізраїлю Нафталі Беннетом, Швеції Стефаном Льовеном, Грузії Іраклі Гарібашвілі, Люксембургу Ксав'є Бетелем, канцлером Австрії Александром Шалленбергом та президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.

До слова,президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.