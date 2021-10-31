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    Зеленський прибув у Британію: виступить на кліматичному саміті

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    Загалом у конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів - Зеленський прибув у Британію: виступить на кліматичному саміті
    Загалом у конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів
    Фото: Reuters

    У Глазго стартувала глобальна кліматична конференція

    Президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26. Його супроводжує дружина Олена. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго», – йдеться в повідомленні.

    Виступ українського президента на Конференції ООН відбудеться в понеділок, 1 листопада.

    Також Зеленський в рамках COP26 проведе зустрічі з лідерами інших країн.

    Сьогодні у шотландському місті Глазго стартувала глобальна кліматична конференція COP26.

    Як повідомив ірландський ресурс RTE, очікується, що у сесіях конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів. Загалом десятки тисяч делегатів були акредитовані на захід.

    Вчені попереджають, що саміт – останній шанс запобігти катастрофічній зміні клімату.

    Передбачається, що лідери візьмуть на себе нові зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів у своїй країні до 2030 року. Водночас вже з'явилися попередження, що запланованих заходів, ймовірно, буде недостатньо.

    Мета конференції – підтримувати рівень глобального потепління якомога ближче до показника у 1,5°C, що встановлено Паризькою угодою 2015 року.

    Основна увага приділятиметься великим економікам таких країн, як у групі G20, зокрема США, ЄС та Китай, на які припадає переважна більшість глобальних шкідливих викидів.

    Конференція триватиме два тижні.

    Церемонія відкриття відбулася сьогодні в обідній час, але основна робота розпочнеться у понеділок, коли світові лідери, зокрема президент США Джо Байден, прибудуть на дводенний саміт високого рівня.

    Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ не буде присутня на Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26.

    Теги: ЄС США клімат ООН саміт Китай Володимир Зеленський президент дружина
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    Зеленський прибув у Британію: виступить на кліматичному саміті