Зеленський прибув у Британію: виступить на кліматичному саміті
У Глазго стартувала глобальна кліматична конференція
Президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26. Його супроводжує дружина Олена. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
«Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго», – йдеться в повідомленні.
Виступ українського президента на Конференції ООН відбудеться в понеділок, 1 листопада.
Також Зеленський в рамках COP26 проведе зустрічі з лідерами інших країн.
Сьогодні у шотландському місті Глазго стартувала глобальна кліматична конференція COP26.
Як повідомив ірландський ресурс RTE, очікується, що у сесіях конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів. Загалом десятки тисяч делегатів були акредитовані на захід.
Вчені попереджають, що саміт – останній шанс запобігти катастрофічній зміні клімату.
Передбачається, що лідери візьмуть на себе нові зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів у своїй країні до 2030 року. Водночас вже з'явилися попередження, що запланованих заходів, ймовірно, буде недостатньо.
Мета конференції – підтримувати рівень глобального потепління якомога ближче до показника у 1,5°C, що встановлено Паризькою угодою 2015 року.
Основна увага приділятиметься великим економікам таких країн, як у групі G20, зокрема США, ЄС та Китай, на які припадає переважна більшість глобальних шкідливих викидів.
Конференція триватиме два тижні.
Церемонія відкриття відбулася сьогодні в обідній час, але основна робота розпочнеться у понеділок, коли світові лідери, зокрема президент США Джо Байден, прибудуть на дводенний саміт високого рівня.
Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ не буде присутня на Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26.