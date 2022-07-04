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    Політика

    Зеленський потролив українських політиків, які виїхали до Швейцарії

    Глава держави зазначив, що деяких політиків&nbsp;не бачив усі ці місяці війни - Зеленський потролив українських політиків, які виїхали до Швейцарії
    Глава держави зазначив, що деяких політиків не бачив усі ці місяці війни
    фото з відкритих джерел

    «Я б хотів запросити деяких людей додому»

    Президент України Володимир Зеленський, під час свого виступу на конференції у швейцарському місті Лугано, потролив українських політиків, які виїхали на конференцію до Швейцарії.

    Глава держави зауважив, що через екран на конференції він побачив багатьох людей, яких би хотів запросити додому.

    «Я запрошую вас усіх у нашу прекрасну державу. Найкращу в світі. В Україну. Щоб працювати разом з нами. На початку виступу пан президент (Швейцарії, – ред.) сказав, що він тут бачить велику делегацію. Доволі велику. І я б хотів запросити деяких людей, яких я побачив з екрану. І я їх не бачив усі ці місяці війни. Я б їх теж хотів запросити додому, в Україну. Бо у нас відбудова нашої держави. Я просто хотів їм нагадати. Мені здається, що це так важливо. Я так тонко їм нагадав», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, у швейцарському місті Лугано 4 липня розпочалась конференція з відбудови України після вторгнення Росії. Своє бачення цього процесу має представити й Україна. На заході очікують делегації із 40 країн та кількадесят представників міжнародних організацій.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський потролив українських політиків, які виїхали до Швейцарії