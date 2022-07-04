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    Політика

    «Щоб диво стало реальністю». Зеленський розповів японським студентам про війну

    Національна ідея України &ndash; мир - «Щоб диво стало реальністю». Зеленський розповів японським студентам про війну
    Національна ідея України – мир
    фото: Офіс президента

    «Росія обрала дорогу війни, Україна бореться на шляху до миру»

    У війні з Росією наша країна боронить власну землю, свій суверенітет та територію, і прагне миру. Про це заявив президента Володимира Зеленського у своєму виступі перед університетською спільнотою Японії.

    «Понад чотири місяці ви бачите, чуєте, читаєте новини із заголовками «Війна в Україні». Таке скорочення з часом може викривляти глобальну картину подій і сутність речей, сприйняття всіма того, що відбувається в Україні. Це може підміняти істину. Це війна в Україні, яку розпочала Російська Федерація, яку продовжує Російська Федерація і яку Російська Федерація не хоче припиняти. Україна ж боронить власну землю, свій суверенітет, свою територію. Україна воює за мир. Ось такий жорстокий парадокс ХХІ століття, а для нас це – реалії», – сказав український президент.

    Зеленський наголосив, що ми не можемо скласти зброю, бо інакше зникнемо – як держава, як народ, просто як люди.

    «Росія обрала дорогу війни, Україна бореться на шляху до миру. Росія стріляє на знищення, Україна – для виживання. Війна – національна ідея Російської Федерації. Національна ідея України – мир. І сьогодні я хочу поговорити з вами саме про це, саме про мир, а не про війну.

    Для вас, японської молоді, війна – це щось із книжок, із кіно, комп'ютерних ігор. Для вас норма, що японські солдати зараз не гинуть, захищаючи власну землю, не вбивають і не зазіхають на інші землі.
    Озирніться навкруги. Те, що здається вам таким простим і звичним, насправді – величезне благо. Небо без ракет і бомб, домівки та будівлі – не зруйновані й не розбиті і близькі люди, і просто всі ваші співгромадяни – не поранені й живі. Все це – величезне благо. І навіть більше. Для нас сьогодні все це – диво. Зі зброєю в руках ми захищаємо себе, щоб це диво знову стало для нас реальністю. Такою простою й природною для людської цивілізації. Нормальним станом речей для нормального суспільства і нормальної країни. Це не щось неймовірне, фантастичне чи надприродне. Це просто мир», – зазначив лідер Української держави.

    За словами Зеленського, причина боротьби й мета перемоги – це мир, заради майбутнього.

    «Головна мета України – це мир. Мир, який є для вас звичним. Який був звичним і для нас, але все змінилось у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і почала бойові дії на сході України.
    І 24 лютого 2022 року, коли, окрім сходу, агресія РФ поширилася на південь, північ, центр, захід, коли повномасштабна війна, немов цунамі, накрила всю Україну. Мир. Те, що було нормою, а стало спогадом. Те, що для вас є нормою і залишається сьогоденням. І те, що, я вірю, для нас із вами буде майбутнім», – сказав він.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що головним завданням держави є забезпечення українських воїнів найсучаснішою зброєю. Гарант держави сказав, що кожного дня веде переговори про поставки нової та сучасної зброї для захисту нашої країни підкресливши, що це є головне завдання держави.

    Також Зеленський спрогнозував, що через війну проти України Росія стикнеться з найбільшою кризою за останні 50 років.

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    Теги: росія окупанти Японія війна студенти Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    «Щоб диво стало реальністю». Зеленський розповів японським студентам про війну