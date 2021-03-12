Дружина Зеленського збільшила кортеж і кількість охоронців (відео)

В Олени Зеленської десятки охоронців

11 березня дружина президента України Олена Зеленська приїхала на форум «Україна 30» у КВЦ «Парковий» в оновленому складі.

Тепер в автоколоні з'явився позашляховик прикриття і збільшилася кількість машин, повідомляє «Страна».

В кінці осені на один із публічних заходів, яке проходив на Михайлівській площі в Києві, перша леді приїхала на броньованому Mercedes у супроводі співробітників Управління держохорони на седані бізнес-класу Toyota Camry. З нею був десяток охоронців і ще співробітники УДО, яких просто не перелічити.

Зараз же машини проїхали кілька кварталів від Паркової алеї до поліцейського патруля, що чергував на дорозі. Рух для безперешкодного переміщення дружини президента не перекривали, а лише стежили за правопорядком.

Тепер особисті бодігарди Зеленської слідують за нею на японському джипі Toyota Prado.

А співробітники Управління держохорони пересіли з Toyota Camry на Volkswagen Passat.

Нагадаємо, в червні 2020 року величезний кортеж шостого президента України Володимира Зеленського зафільмували під час його робочого візиту до Чернігова. Автівки потрапили на відео, коли він виїжджав з аеродрому в Півцях. Очевидці нарахували в кортежі, як мінімум, 15 автомобілів.

Також журналісти протягом двох літніх місяців фіксували, що кортеж президента Володимира Зеленського порушує правила дорожнього руху: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує «правила рядності» при повороті тощо.

На столичних Позняках перекривали дорогу для проїзду кортежу Зеленського, що викликало гнів у водіїв.

При цьому на початку свого президентства Володимир Зеленський обіцяв, що громадяни країни ніколи не побачать кортежі президента, а сам він обирає велосипед. Зазначимо, що у серіалі «Слуга народу» президент Голобородько, якого зіграв Зеленський, їздить на роботу на велосипеді.

А в листопаді 2019 року президент Естонії Керсті Кальюлайд під час візиту до її країни президента України Володимира Зеленського подарувала йому електровелосипед.