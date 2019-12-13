Зеленський про справу щодо «держзради» Порошенка: Ніколи не говори ніколи



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Володимир Зеленський стверджує, що ніколи не підписав би Мінські угоди, на які пішов Петро Порошенко у 2015 році Фото: Главком

Президент прокоментував відкрите ДБР розслідування проти Петра Порошенка за фактом державної зради під час підписання Мінських угод чотири року тому

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що ніколи не підписав би Мінські угоди, на які пішов п’ятий президент Петро Порошенко у 2015 році.

Про це Зеленський сказав в ефірі телеканалу «1+1».

«Я б ніколи не підписав таку угоду. Але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант «Мінська». Мені здається, що там було не просто. І коли я кажу «я б ніколи не підписав», я відверто вам скажу – напевно в цій ситуації – «ніколи не говори ніколи», - сказав президент.

Він також прокоментував відкрите ДБР розслідування проти Петра Порошенка за фактом державної зради під час підписання Мінських угод чотири року тому:

«Я думаю, що за Петром Порошенком дуже багато різних гріхів, пов'язаних з ним і його оточенням. Мені складно коментувати з приводу цієї справи».

Також на запитання, чи ображається Зеленський на Порошенка за «п’яницю» і «наркомана», президент відповів, що не ображається, бо він «не п’яниця і не наркоман».

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялось за розслідування «нової вигадки» колишнього очільника адміністрації Януковича Андрія Портнова щодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.

Адвокат Порошенка Ігор Головань прокоментував нову справу ДБР, заявивши, що звинувачення п'ятого президента України Петра Порошенка в державній зраді під час підписання Мінських угод б'є не тільки по ньому, але і по команді чинного глави держави Володимира Зеленського і по всьому «нормандському формату».

Після оприлюднення записів «касетного скандалу Зеленського» у Порошенка заявили, що «стало очевидним ручне керування з боку Офісу президента директором Бюро Романом Трубою, тож довіри до розслідувань фактично не було».