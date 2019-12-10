Портнов заклав міну під Зеленського – адвокат Порошенка



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За заявою Андрія Портнова ДБР відкрило ще одне провадження щодо Порошенка під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі в 2015 році

За словами адвоката, Портному і Трубі байдуже, що звинувачують вони не стільки п'ятого президента Порошенка, скільки президента Зеленського

Звинувачення п'ятого президента України Петра Порошенка в державній зраді під час підписання Мінських угод б'є не тільки по ньому, але і по команді чинного глави держави Володимира Зеленського і по всьому «нормандському формату».

Таку думку у своєму блозі висловив адвокат Порошенка Ігор Головань.

«Портнов і Труба намагаються оголосити державною зрадою Мінські домовленості. Домовленості, завдяки яким агресію РФ вдалося зупинити, проти Росії були введені міжнародні санкції, а Україна отримала час і можливість для побудови нової армії, яка здатна завдати могутніх втрат ворогові», - зазначив Головань.

За його словами, Портному і Трубі «байдуже, що звинувачують вони не стільки п'ятого президента Порошенка, скільки президента Зеленського і всю його команду переговорників, для яких Мінські домовленості продовжують служити основою роботи «нормандського формату», держави-члени якого віддані їхній повній імплементації. Агентам впливу держави-агресора головне - завдати шкоди Україні», - підкреслив Головань.

Нагадаємо, за заявою Портнова ДБР відкрило ще одне провадження щодо Порошенка під час підписання Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі в 2015 році.

Раніше повідомлялося, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів про зв'язок Портнова з ДБР.

Адвокат Порошенка пообіцяв притягнути до відповідальності Трубу та Портнова.

Також Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.

«Проєкт підозри підготовлено і направлено в прокуратуру в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року. У документі йдеться про підозру п'ятому президенту України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.

Слід також зазначити, що Національна поліція України 6 листопада зареєструвала кримінальне провадження через тиск колишнього депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова на редакцію програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), яка працює над підготовкою матеріалу про нього.

Наступного дня поліція відкрила провадження за заявою Портнова про перешкоджання його «журналістській діяльності».

1 листопада ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь «Схеми» заявили про тиск на журналістів із боку Портнова.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми», а також тиск і погрози на їхню адресу з боку Андрія Портнова і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.