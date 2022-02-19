НАТО підвищує рівень готовності військових

Військові мають бути готові до передислокації не за 30, як завжди, а за сім днів

Враховуючи загострення на Донбасі, у НАТО вирішили підвищити рівень готовності військових. Про це повідомляють джерела німецького Dpa та Міноборони Німеччини.

Йдеться про тисячі солдатів сил швидкого реагування Альянсу.

«Вони мають бути готові до передислокації не за 30, як завжди, а за сім днів», – сказано у повідомленні.

НАТО ухвалила це рішення на тлі загострення ситуації на Донбасі, де керівники «ДНР» та «ЛНР» звинуватили Україну у підготовці масованого нападу та обстрілу.

NRF rapid reaction forces are to be able to be deployed within just 7 days, rather than 30. — dpa news agency (@dpa_intl) February 18, 2022

«Підвищена готовність до розгортання дозволяє НАТО у разі подальшої ескалації з боку Росії гарантує належну впевненість, зокрема нашим східноєвропейським союзникам у тому, що їхні території захищені», – пояснили у міноборони ФРН.

Про приведення в стан підвищеної бойової готовності сил альянсу заявив у середу генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він назвав цей захід «оборонним», і не створює загрозу Росії.

Глава НАТО повідомив, що російських військ, що знаходяться недалеко від кордонів України, більше, ніж може знадобитися для військових навчань. Єнс Столтенберг так само зазначив, що у Росії зараз є можливість вторгнутися в Україну без попередження.

Зауважимо, напередодні у зверненні президент США заявив, що Путін прийняв рішення атакувати Україну.

До слова, попри заяви про відведення військ США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

Як стало відомо, Росія для повномасштабного вторгнення в Україну може інсценувати хімічну атаку – The Washington Post. Також Росія накопичує запаси крові біля кордонів України – Пентагон.