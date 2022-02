НАТО підвищує рівень готовності військових

Враховуючи загострення на Донбасі, у НАТО вирішили підвищити рівень готовності військових. Про це повідомляють джерела німецького Dpa та Міноборони Німеччини.

Йдеться про тисячі солдатів сил швидкого реагування Альянсу.

«Вони мають бути готові до передислокації не за 30, як завжди, а за сім днів», – сказано у повідомленні.

НАТО ухвалила це рішення на тлі загострення ситуації на Донбасі, де керівники «ДНР» та «ЛНР» звинуватили Україну у підготовці масованого нападу та обстрілу.

NRF rapid reaction forces are to be able to be deployed within just 7 days, rather than 30.