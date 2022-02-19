Кремль має намір створити привід для виправдання вторгнення в Україну – США в ОБСЄ

Російський уряд планує влаштувати сфабрикований напад нібито українських військових на суверенну територію РФ

Росія має намір створити привід для виправдання вторгнення в Україну. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, пише «Укрінформ».

«Ми маємо інформацію з багатьох джерел, які містять детальну інформацію про зусилля Росії сфабрикувати так звані «українські провокації» та створити публічну версію для виправдання російського вторгнення», – заявив американський посол.

Російський уряд планує влаштувати сфабрикований напад нібито українських військових на суверенну територію РФ або на російськомовних людей в ОРДЛО, щоб виправдати військові дії проти України.

Карпентер наголосив, що російський фальшивий наратив про нібито сплановану Україною «ескалацію», який не знаходить жодних доказів у звітах СММ ОБСЄ, має бути рішуче відкинутий.

«Ми повинні зберігати пильність щодо можливого проведення операції-інсценування з метою виправдання нападу, і остерігатися неправдивих заяв про «геноцид», які інструменталізують термін, який ніколи не слід сприймати легковажно в цій залі», – додав він.

Також американська місія виступила з низкою рекомендацій до РФ, які мають бути виконані у якості негайних кроків для зниження деескалації ситуації.

Нагадаємо, президент США заявив, що Путін прийняв рішення атакувати Україну. За даними американського лідера, Росія оточила Україну з боку Білорусі, і на Півдні також. І наступні дні і тижні, вважає Байден, агресор нападе на Київ, де 2,8 млн населення.

Попри заави РФ про відведення військ, напередодні США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Тим часом Держдума РФ звинуватила Зеленського в провокації війни.

До слова, Путін наказав скликати військових резерву на збори.

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