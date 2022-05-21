Зеленський з дружиною розповіли, як зустріли вторгнення Росії

Перша леді: «Я прокинулась від дивних звуків за вікном». Президент пояснив: «Почалося»

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена пригадали, якою була їхня перша реакція на початок вторгнення РФ у нашу країну. У інтерв'ю телеканалу ICTV з нагоди третьої річниці з дня інавгурації Зеленського вони розповіли про свої тодішні емоції.

Якими були перші слова президента після нападу Росії

«Я пам'ятаю, що прокинулася від дивних звуків за вікном. Як усі, мабуть... Темно, бо була ж майже ніч тоді. Я дивлюся, що Володимира поруч немає. Пішла до сусідньої кімнати, знайшла його. Він вже був одягнений в костюм, але без краватки... Авжеж я запитала, що відбувається. Він сказав тільки: «Почалося», – пригадала вона.

Зеленська також розповіла, які тоді переживала емоції. За її словами, це були і жах, і заціпеніння. Перша леді також розповіла, що після слова «Почалося», Зеленський одразу пішов. Після того вони більше не проводили довго час разом.

«Я розумію, що у той момент він був, як натягнута струна. Ми всі одразу зрозуміли, що життя змінилося назавжди. Тепер я живу тим, коли він мені нарешті скаже: «Ну все, скінчилося. Перемога». Можливо, я буду не першою, кому він це скаже. Тому що він завжди зараз на роботі, але разом з іншими хочу почути це хоча б по телебаченню», – сказала Зеленська.

Як Зеленський дізнався про вторгнення РФ

Президент пригадав, що «хлопки» він почув ще вдома, але отримав дзвінки до того, як вони сталися.

«Я отримав сигнал трішки раніше – коли вже почалися постріли. Навіть трішки ще раніше... Ми були готові до цього за деякий час. Слідкувала розвідка, слідкували військові. Ми розуміли, звідки може бути ризик наступу. Тому одразу, коли там пішла підготовка... постріли, бойове вторгнення, я отримав сигнал. Мені подзвонили. Я приїхав, пам'ятаю тільки одне: сказав, що дітям треба все нормально пояснити. Тому що це війна, не треба нічого вигадувати. Всі повинні розуміти, як поводитися», – сказав Зеленський.

Як влада готувалася до нападу Росії

За словами президента, напередодні нападу РФ, 23 лютого, РНБО пізно закінчила засідання – влада обговорювала питання ймовірного вторгнення. Тоді посадовці підготували всі папери та мали структуру, зокрема, що робитиме влада.

«Ми розуміли, якщо почнеться, то держава повинна працювати як один механізм, де і хто повинен бути. Ми розуміли ризики», – розповів президент і додав, що були певні речі зроблені заздалегідь, аби НБУ та держрезерви перебували в безпеці.

Як Зеленська пояснила дітям, що почалася війна

Перша леді пригадала, що їхні із Зеленським діти дисципліновано виконували всі вказівки, а вона ж намагалася вдавати, що нічого не сталося, аби не напружувати ситуацію. Вона зазначила, що лише через деякий час прийшло розуміння, що не знає, коли наступного разу побачить чоловіка.

«Вони тримаються, як і тато. Знають, що він витримає і вони витримають», – сказала Олена Зеленська.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розповів, як під час його візиту в Київ 23 лютого український президент Володимир Зеленський сказав, що протягом найближчих кількох годин Росія атакує Україну. За його словами, зустріч із Зеленським за день до початку війни була для нього дуже зворушливим моментом. Тоді український лідер навіть сказав Дуді, що, можливо, це їхня остання зустріч.