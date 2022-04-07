Зеленський закликав Грецію допомогти врятувати жителів Маріуполя

Місто потребує гуманітарної допомоги і порятунку людей

Президент України Володимир Зеленський закликав Грецію допомогти реалізувати гуманітарну місію до Маріуполя.. Про це він заявив під час звернення до парламенту Греції.

«Закликаю вас зараз відкрито створити нову спільноту друзів, яка зможе врятувати українців та греків на півдні нашої держави. Яка зможе допомогти Маріуполю. Місто потребує гуманітарної допомоги, порятунку звідти людей: вцілілих та поранених», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Росія блокує Маріуполь на землі та на морі ще з початку березня. Окупанти не пропускають туди навіть гуманітарні вантажі.

«Я впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок іде на дні», — додав Зеленський.

Маріуполь понад місяць перебуває в блокаді. Російські військові закрили всі вʼїзди, заблокували підхід із моря та постійно обстрілюють Маріуполь – там повністю зруйновані понад 90% усіх будівель.

Віцепрем'єр-міністерка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук визнала, що росіяни не допускають нікого до окупованого Маріуполя. Немає коридору, який дозволив би одномоментно вийти з міста, наприклад, 20 чи 30 тис. людей.

Додамо, що напередодні Греція відправила дипломатів РФ услід за російським військовим кораблем. Станом на 6 квітня уже 17 країн світу видворили російських дипломатів.

Однак Греція де-факто відмовилася допомагати Україні зброєю. На прохання США допомогти українським військовим та оснастити їх технічно для боротьби з Росією офіційні представники Греції дали негативну відповідь. Зауважимо, що це – не перша відмова вищого керівництва Греції підтримати Україну. У березні 2022 року греки відмовились надати Україні зенітно-ракетні системи «Тор-М1» і «Оса-АК».

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