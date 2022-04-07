Москва в істериці через ленд-ліз для України: речник Путіна зробив заяву

Країна-агресорка обіцяє «негативний ефект» у переговорах

Кремль відреагував на рішення Сенату США щодо активації програми ленд-лізу, який дозволить прискорити надання військової допомоги Україні. Там заявили, що це може мати «негативний ефект» у переговорах між Україною та Росією.

«Накачування України зброєю у різних форматах не сприяє успіху на російсько-українських переговорах. І, звичайно, це швидше матиме негативний ефект», – сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, його слова цитують російські ЗМІ.

Сенат США одноголосно ухвалив закон, який уповноважує президента Джо Байдена активувати програму ленд-лізу. Востаннє цю програму було прийнято під час Другої світової війни.

Документ, відомий як «Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року», прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Неясно, чи Палата представників розгляне прийнятий Сенатом закон про ленд-ліз перед тим, як обидві палати покинуть Вашингтон у четвер на попередньо заплановану двотижневу перерву. Очікується, що Палата представників ухвалить законопроєкт про торгівлю з Росією після голосування Сенату у четвер вранці.

Свого часу ленд-ліз дозволив союзникам США у Європі перемогти нацистську Німеччину на чолі з Адольфом Гітлером. Тепер програма має допомогти Україні здобути перемогу над РФ на чолі з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, напередодні у США завили, що Україна матиме 10 протитанкових систем на кожен російський танк – Блінкен.

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