  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Москва в істериці через ленд-ліз для України: речник Путіна зробив заяву

    Україна отримує від США&nbsp;ПТРК Javelin - Москва в істериці через ленд-ліз для України: речник Путіна зробив заяву
    Україна отримує від США ПТРК Javelin
    фото з відкритих джерел

    Країна-агресорка обіцяє «негативний ефект» у переговорах

    Кремль відреагував на рішення Сенату США щодо активації програми ленд-лізу, який дозволить прискорити надання військової допомоги Україні. Там заявили, що це може мати «негативний ефект» у переговорах між Україною та Росією.

    «Накачування України зброєю у різних форматах не сприяє успіху на російсько-українських переговорах. І, звичайно, це швидше матиме негативний ефект», – сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, його слова цитують російські ЗМІ.

    Сенат США одноголосно ухвалив закон, який уповноважує президента Джо Байдена активувати програму ленд-лізу. Востаннє цю програму було прийнято під час Другої світової війни.

    Документ, відомий як «Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року», прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

    Неясно, чи Палата представників розгляне прийнятий Сенатом закон про ленд-ліз перед тим, як обидві палати покинуть Вашингтон у четвер на попередньо заплановану двотижневу перерву. Очікується, що Палата представників ухвалить законопроєкт про торгівлю з Росією після голосування Сенату у четвер вранці.

    Свого часу ленд-ліз дозволив союзникам США у Європі перемогти нацистську Німеччину на чолі з Адольфом Гітлером. Тепер програма має допомогти Україні здобути перемогу над РФ на чолі з Володимиром Путіним.

    Нагадаємо, напередодні у США завили, що Україна матиме 10 протитанкових систем на кожен російський танк – Блінкен.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Москва в істериці через ленд-ліз для України: речник Путіна зробив заяву