Зеленський заявив про спроби РФ зірвати його звернення до парламентів Європи

Український лідер уже виступив перед парламентами 24 європейських країн

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагалася зірвати його відеозвернення до парламентів країн Євросоюзу. Про це він сказав під час свого звернення до парламенту Словенії.

«Я вдячний усім країнам ЄС, у яких відбулися такі звернення. Ми знаємо, що Росія намагалася зірвати їх, задіяти свої зв'язки - політичні, дипломатичні, навіть бізнес-зв'язки», – сказав він.

Росіяни розуміють, сказав Зеленський, «що їм нема чого протиставити такій довірі між народами України та Європи, такій комунікаційній активності. Тому вони погрожували європейцям, маніпулювали тими, хто від них залежить».

За словами українського президента, це вже 24-ий виступ у парламентах ЄС із 27, Зеленський назвав це очевидним свідченням, що Росія втратила вплив у Євросоюзі.

«Тому вони погрожували європейцям, маніпулювали тими, хто від них залежить. Але ось уже двадцять четвертий парламент із двадцяти семи країн Європейського Союзу! І я хочу привітати вас із цим очевидним свідченням того, що Росія втратила вплив у Євросоюзі. Факт залишається фактом: більшість країн Євросоюзу непідвладна керуванню з Росії. І це – нова політична реальність у Європі, якої ми досягли всі разом – кожна країна, яка виступила на захист нашої спільної свободи», – сказав він.

Зеленський наголосив, що захист свободи є ключовою метою антивоєнної коаліції.

«Ми не просто досягли нової єдності на Європейському континенті, а робимо на її основі нові й сильні безпекові, політичні та економічні кроки. І на черзі ще юридичні кроки, а саме – притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців», – зазначив президент.

Глава української держави наголосив, що європейські цінності сьогодні не служать формальними критеріями лише на рівні риторики, а є реальною основою життя на континенті.

«І кожна країна об’єднаної Європи зробила свій внесок у це. Не тільки ті, хто займає велику площу на мапі і хто звик бувати на самітах «великих». Вільна Європа – це результат принциповості всіх, зокрема й тих, хто не має значних військових або економічних ресурсів, щоб протистояти російському тиску, але хто може боротися завдяки своїй чесності й хороброму серцю», – наголосив він.

Зеленський також нагадав, що Росія завдає ударів і по Європі, маючи на увазі газову, міграційну та продовольчу кризи.

«Росія вдарила саме по європейцях газовою кризою – і другий рік поспіль спеціально старається, щоб європейські газові сховища залишилися перед зимою незаповненими. Росія довела газові ціни у Європі до історичного максимуму, свідомо обмежуючи постачання всупереч ринковим правилам. До чого це призвело? Катастрофічна інфляція. Якби не було таких цін на енергоресурси, не було б і таких болісних наслідків для більшості людей у Європі.

Росія готує й інший удар – міграцією. Коли російський флот заблокував наші порти, це було свідомим рішенням не просто проти України, а проти усіх у світі, хто залежить від імпорту продовольства. І ви вже бачите наслідки. Але це тільки початок, бо без нашого продовольства не вдасться стабілізувати світовий ринок, врятувати країни Африки й Азії від голоду. Якщо там буде голод, значить, ви побачите на території ЄС нових мігрантів. Мільйони нових мігрантів», – сказав український президент.

Але завдяки співпраці з Україною, як наголосив Зеленський, Європейський Союз може захиститися, зокрема й від таких викликів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2022 року, якщо західні партнери будуть своєчасно постачати Україні зброю, а народ буде згуртованим.

Також Зеленський назвав найскладніший напрямок на фронті.