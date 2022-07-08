Зеленський подякував за прапор на Зміїному

«Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 липня подякував бійцям за завершальний етап боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор.

«Два місяці тривала ця операція. Розвідка, Сили спеціальних операцій, «альфівці» СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-Морські сили, Повітряні сили. І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати», – сказав президент.

Нагадаємо, 7 липня Збройні сили України показали, як майорить український прапор на острові Зміїний.

Як відомо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян.

Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

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