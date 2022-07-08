Зеленський назвав умови припинення війни до кінця року

На думку глави держави, перспектива завершення війни ще до кінця 2022 року – цілком реальна

Війна в Україні може завершитися до кінця 2022 року, якщо західні партнери будуть своєчасно постачати Україні зброю, а народ буде згуртованим. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

«Якщо наша держава буде об'єднаною, такою, як зараз, якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо вдача та Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року. Я впевнений, можемо завершити військову частину цієї війни. Бо якщо ми будемо міцними, як я сказав, то ми можемо прийти до того моменту, коли Росії доведеться вже сісти за стіл перемовин», – зазначив Зеленський.

На думку глави держави, перспектива завершення війни ще до кінця 2022 року – цілком реальна.

Питання своєчасних та достатніх поставок потужного західного озброєння вкрай важливе і у битві за Донбас, де наразі точаться запеклі бої і де, за словами Зеленського, ситуація нині найскладніша.

«У них більше артилерії та РСЗВ, але й більше жертв. Тому ми просимо західне озброєння, щоб змінити баланс сил», – сказав президент.

Нагадаємо, також Зеленський назвав найскладніший напрямок на фронті. До відома, інститут світової економіки (IfW) повідомляє про зниження темпів міжнародної допомоги Україні у стані війни.

Раніше Білий дім повідомив, яка зброя потрібна Україні. Крім того, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.

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