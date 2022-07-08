Зеленський назвав найскладніший напрямок на фронті

Зеленський: «У нас різна ситуація по всій державі, але найскладніша саме на Донбасі»

На зараз ситуація на фронтах по всій Україні різна. Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладніший напрямок зараз саме на Донбасі, де Росія не рахує ні своєї зброї, ні втрат. Про це глава держави сказав в інтерв'ю CNN.

«На сході дуже складна ситуація для нас. В нас різна ситуація по всій державі, але найскладніша саме на Донбасі. У них (окупантів - ред.) більше артилерії, РСЗВ, жертв, але вони не рахують як не рахують техніку, так і не рахують втрати, а ми рахуємо перш за все наших людей, бо наш народ – наша зброя», – розповів Зеленський.

Він наголосив, щоб такої переваги в техніці, перш за все в артилерії у ворога не було, Україна звертається завжди до своїх партнерів за допомогою.

«Що стосується півдня, то там ситуація трохи легша, оскільки ми стримуємо її, а деяких випадках контратакуємо», – зазначив Зеленський.

За його словами, якщо говорити про Харківський напрямок, то там звільнений весь регіон, але тим не менш, там не просто, адже окупанти залишили там свої угруповування.

«Але в цілому треба стабілізувати ситуацію на сході», – підсумував президент.

Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.