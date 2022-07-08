Зеленський запросив одного зі світових лідерів у столицю України

Байдена отримав запрошення відвідати Київ – CNN

Президент України Володимир Зеленський вдячний за отриману від Сполучених Штатів Америки військову підтримку і чекає Джо Байдена в Києві. Про це він заявив під час інтерв’ю CNN.

Водночас, він зауважив, що хоча підтримка США є значною, але цього недостатньо для перемоги.

«Ми хочемо збільшення цієї допомоги – ми воюємо за нашу землю, ми не просимо, щоб люди з інших країн воювали за нашу територію. Але США є основою світової економіки і можуть допомогти нам як зброєю, так і фінансово», – сказав він.

Зеленський наголосив на впливі США на європейські країни та на тому, як це можна використовувати для підтримки України.

«США можуть впливати на рішення європейських країн – це теж політична підтримка. Чесно кажучи, деякі країни Європи хочуть балансу між Росією та Україною. Але завдяки допомозі США вони почали нас підтримувати. Отже, коли я говорю про обсяг і швидкість підтримки озброєнням, я звертаюся не лише до Сполучених Штатів, я звертаюся до всіх світових лідерів і кажу, що пришвидшення допомоги врятує життя українців і допоможе нам повернути окуповані Росією території», – пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чи може війна закінчитися до кінця року, Зеленський зауважив, що Україна здатна зупинити до цього часу принаймні військову її складову, якщо потужна зброя від наших партнерів надійде вчасно і «якщо пощастить і дасть Бог».

Зеленський також знову закликав президента США Джо Байдена відвідати Київ, заявивши, що це дасть певний меседж Росії та світу.

«Ми хотіли б бачити президента Байдена в Україні. Я чув, що він підтримав цю ідею. Є деякі безпекові моменти, які стоять на заваді його візиту, ми це розуміємо», – сказав Зеленський.

«Я справді думаю, що це допомогло б українцям. Довіра українців до Сполучених Штатів дуже висока, як і до Великої Британії, Польщі та країн Балтії. Отже, візити світових лідерів, які є не просто партнерами, а справжніми друзями, дають сигнал, що вони вірять в перемогу України і не бояться Росії, не бояться ракет, що летять з її території. Вони не бояться Путіна, тому що світ набагато більший, ніж один лідер однієї країни», – сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли Байден приїде до Києва?