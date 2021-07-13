Зеленський провів першу телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном

Очільники країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією Covid-19

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Лідери держав обмінялись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення.

Очільники країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією Covid-19. Президент України Володимир Зеленський подякував Голові КНР від імені українського народу за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну.

«Ці вакцини врятували життя багатьом українцям», - зазначив Зеленський.

Лідери держав відзначили, що спільна боротьба з пандемією і співробітництво Китаю й України є живим втіленням дружби між нашими народами.

«Китай – торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проектів», – зауважив президент України.

Глава держави окремо зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.

Нагадаємо, народний депутат Арахамія вважає, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.