Зеленський провів першу телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном
Очільники країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією Covid-19
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Лідери держав обмінялись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення.
Очільники країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією Covid-19. Президент України Володимир Зеленський подякував Голові КНР від імені українського народу за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну.
«Ці вакцини врятували життя багатьом українцям», - зазначив Зеленський.
Лідери держав відзначили, що спільна боротьба з пандемією і співробітництво Китаю й України є живим втіленням дружби між нашими народами.
«Китай – торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проектів», – зауважив президент України.
Глава держави окремо зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.
Нагадаємо, народний депутат Арахамія вважає, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.
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