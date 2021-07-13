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    Зеленський провів першу телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном

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    Відбулася перша телефонна розмова Володимира Зеленського з Головою КНР Сі Цзіньпіном - Зеленський провів першу телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном
    Відбулася перша телефонна розмова Володимира Зеленського з Головою КНР Сі Цзіньпіном
    Фото з відкритих джерел

    Очільники країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією Covid-19

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Лідери держав обмінялись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення.

    Очільники країн обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією Covid-19. Президент України Володимир Зеленський подякував Голові КНР від імені українського народу за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну.

    «Ці вакцини врятували життя багатьом українцям», - зазначив Зеленський.

    Лідери держав відзначили, що спільна боротьба з пандемією і співробітництво Китаю й України є живим втіленням дружби між нашими народами.

    «Китай – торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проектів», – зауважив президент України.

    Глава держави окремо зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.

    Нагадаємо, народний депутат Арахамія вважає, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.

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    Теги: Китай Володимир Зеленський президент
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    Зеленський провів першу телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном