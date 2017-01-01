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    «Прийде Кива – буде порядок». У центрі Києва з’явився плакат із лідером Соцпартії

    Плакат із профілем Киви з’явився на будівлі на вулиці Шовковичній
    На фасаді офісного центру у центральній частині Києва з’явився великий плакат із політичною рекламою лідера Соціалістичної партії Іллі Киви, передає кореспондент «Главкома». Плакат з’явився на будівлі на вулиці Шовковичній – саме у ній знаходиться офіс Соцпартії. Як повідомлялось, раніше голова Соцпартії, колишній
    • Сьогодні, 12:47
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    Плакат на офісному центрі
    Плакат на офісному центрі

    Плакат із профілем Киви з’явився на будівлі на вулиці Шовковичній

    На фасаді офісного центру у центральній частині Києва з’явився великий плакат із політичною рекламою лідера Соціалістичної партії Іллі Киви, передає кореспондент «Главкома».

    Плакат з’явився на будівлі на вулиці Шовковичній – саме у ній знаходиться офіс Соцпартії.

    Як повідомлялось, раніше голова Соцпартії, колишній керівник Департаменту протидії наркозлочинності у центральному апараті МВС Ілля Кива заявляв, що збирається балотуватися на президентських виборах.

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    «Поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Якщо я вже прийшов у політику, то маю бути першим», - так він прокоментував свої плани в інтерв’ю «Главкому».

    Кива також додав, що вважає за необхідне на державному рівні сповідувати патріотичне виховання. «Якщо ми хочемо щось поміняти у нашій країні, ми повинні почати правильно виховувати своїх дітей. Хлопчиків перестали вчити любити і захищати свою Батьківщину... Тому хлопці перестали бути хлопцями, а перетворилися на п**рів», - зазначив він.

    Читайте також інтерв’ю Іллі Киви «Главкому»

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