«Прийде Кива – буде порядок». У центрі Києва з’явився плакат із лідером Соцпартії

Плакат із профілем Киви з’явився на будівлі на вулиці Шовковичній

На фасаді офісного центру у центральній частині Києва з’явився великий плакат із політичною рекламою лідера Соціалістичної партії Іллі Киви, передає кореспондент «Главкома». Плакат з’явився на будівлі на вулиці Шовковичній – саме у ній знаходиться офіс Соцпартії. Як повідомлялось, раніше голова Соцпартії, колишній



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Плакат на офісному центрі

Плакат із профілем Киви з’явився на будівлі на вулиці Шовковичній

На фасаді офісного центру у центральній частині Києва з’явився великий плакат із політичною рекламою лідера Соціалістичної партії Іллі Киви, передає кореспондент «Главкома».

Плакат з’явився на будівлі на вулиці Шовковичній – саме у ній знаходиться офіс Соцпартії.

Як повідомлялось, раніше голова Соцпартії, колишній керівник Департаменту протидії наркозлочинності у центральному апараті МВС Ілля Кива заявляв, що збирається балотуватися на президентських виборах.

«Поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Якщо я вже прийшов у політику, то маю бути першим», - так він прокоментував свої плани в інтерв’ю «Главкому».

Кива також додав, що вважає за необхідне на державному рівні сповідувати патріотичне виховання. «Якщо ми хочемо щось поміняти у нашій країні, ми повинні почати правильно виховувати своїх дітей. Хлопчиків перестали вчити любити і захищати свою Батьківщину... Тому хлопці перестали бути хлопцями, а перетворилися на п**рів», - зазначив він.

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