Зеленський розповів, як вплине на Україну відставка Джонсона

«Підтримка України з боку Великої Британії не має змінитися, хоч би що відбувалось у лондонських владних колах»

Президент України Володимир Зеленський увечері 7 липня виступив із традиційним зверненням до українців. Він говорив про те, що сьогодні головною в нашій країні стала британська тема – рішення Бориса Джонсона залишити посади голови партії та премʼєр-міністра.

«Вдень я говорив з ним і подякував за підтримку, яку ми одержали від першого дня російського терору. Передусім це зброя: комплекси протиповітряної оборони – «Стінгери», круті протитанкові системи NLAW, а ще – артилерія, боєприпаси, броньовані машини та багато всього іншого. Вагома політична підтримка, сильні санкції проти Росії, фінансова допомога нашій державі – лише на потреби безпеки й оборони від 24 лютого виділено понад 2 млрд фунтів», – сказав Зеленський.

Підтримка України з боку Великої Британії не має змінитися, хоч би що відбувалось у лондонських владних колах, наголосив глава України.

«І Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому», – сказав президент.

Зеленський повідомив, що завтра продовжить серію звернень до європейських парламентів.

«Також буде багато внутрішньоукраїнських новин – попереду дуже змістовний день», – анонсував він.

Нагадаємо, Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.