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    Новини

    Зеленський розповів, як вплине на Україну відставка Джонсона

    Президент анонсує на завтра &laquo;дуже змістовний день&raquo; - Зеленський розповів, як вплине на Україну відставка Джонсона
    Президент анонсує на завтра «дуже змістовний день»
    фото: Офіс президента

    «Підтримка України з боку Великої Британії не має змінитися, хоч би що відбувалось у лондонських владних колах»

    Президент України Володимир Зеленський увечері 7 липня виступив із традиційним зверненням до українців. Він говорив про те, що сьогодні головною в нашій країні стала британська тема – рішення Бориса Джонсона залишити посади голови партії та премʼєр-міністра.

    «Вдень я говорив з ним і подякував за підтримку, яку ми одержали від першого дня російського терору. Передусім це зброя: комплекси протиповітряної оборони – «Стінгери», круті протитанкові системи NLAW, а ще – артилерія, боєприпаси, броньовані машини та багато всього іншого. Вагома політична підтримка, сильні санкції проти Росії, фінансова допомога нашій державі – лише на потреби безпеки й оборони від 24 лютого виділено понад 2 млрд фунтів», – сказав Зеленський.

    Підтримка України з боку Великої Британії не має змінитися, хоч би що відбувалось у лондонських владних колах, наголосив глава України.

    «І Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому», – сказав президент.

    Зеленський повідомив, що завтра продовжить серію звернень до європейських парламентів.

    «Також буде багато внутрішньоукраїнських новин – попереду дуже змістовний день», – анонсував він.

    Нагадаємо, Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

    Читайте також: Борис Джонсон пішов у відставку. Чого тепер чекати Україні?
    Теги: росія окупанти зброя санкції війна відставка партії машини Володимир Зеленський Україна боєприпаси президент окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Зеленський розповів, як вплине на Україну відставка Джонсона