Лавров обіцяє візові обмеження для громадян «недружніх» держав

До переліку ворожих РФ країн входять зокрема Україна та Андорра

Очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров повідомив про підготовку заходів щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють "недружні дії" щодо Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Зараз розробляється проект указу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежених на в'їзд на територію Росії», — заявив Лавров на засіданні комісії «Єдиної Росії» з міжнародного співробітництва та підтримки співвітчизників за кордоном.

Глава МЗС нагадав, що 15 березня були ухвалені поправки до законодавства, які передбачають можливість застосування заходів обмежувального характеру стосовно будь-яких іноземних громадян, а також осіб без громадянства. Раніше подібні заходи можна було застосовувати лише щодо громадян США.

«Думаю, що цей крок дозволить розширити інструментарій на кілька категорій іноземних громадян. Це насамперед той, хто причетний до скоєння злочинів щодо які перебувають там російських людей. По-друге, це особи, які здійснюють необґрунтоване юридичне переслідування наших людей. І, нарешті, це той, хто ухвалює необґрунтовані рішення, що порушують права та законні інтереси громадян та організацій РФ», - сказав Лавров.

Чи візові обмеження будуть розповсюджуватись на громадян «недружніх країн», які не належать до перерахованих Лаврових категорій, до публікації проекту указу сказати неможливо. Наразі між Україною та Росією зберігається безвізовий режим.

До списку "недружніх країн", затвердженого урядом РФ 5 березня, входять: Австралія, Албанія, Андорра, Великобританія, включаючи Джерсі, Ангілью, Британські Віргінські острови, Гібралтар, держави - члени Європейського союзу, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Міконез Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сингапур, США, Тайвань, Україна, Чорногорія, Швейцарія, Японія.

Нагадаємо, що 2020 року Росія запровадила електронну візу для громадян 52 країн.

Після початку російського вторгнення в Україну Євросоюз припинив дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Спрощена процедура видачі віз ЄС тепер не діятиме для російських дипломатів і парламентаріїв, членів офіційних делегацій, а також бізнесменів.

Також Велика Британія заявила про закриття програми отримання інвесторських віз першого рівня та ініціювала перегляд статусу всіх, хто її отримав раніше.