Візовий режим для росіян: прикордонники вказали на важливий нюанс

За наявності обґрунтованих підстав для відмови у в'їзді, візу буде скасовано на місці

З 1 липня в Україні набуває чинності рішення про запровадження візового режиму для громадян Росії. При цьому наявність візи не гарантує росіянам безперешкодного в'їзду. Про це заявив написав голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

За словами очільника відомства, власники візи мають відповідати й іншим умовам перетину українського кордону.

«Навіть якщо отримали візу, розслаблятися не варто! Це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України. Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці», – наголосив Дейнеко.

Наявність візи не є гарантією в'їзду

Нагадаємо, з 1 липня громадяни Російської Федерації зможуть потрапити на територію України тільки за умови отримання візи.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів.

За новими правилами росіяни не можуть без запрошення приїхати до України. Для в'їзду також потрібні закордонний паспорт та ксерокопія паспортних даних приймаючої сторони. З собою необхідно мати суму, що дорівнює 20 прожитковим мінімумам на місяць – 52 тис. грн. Росіяни, які в'їхали до 1 липня, мають бути зареєстровані за місцем проживання та можуть залишатися в країні до 90 днів.

Візи не зможуть отримати росіяни, які перебувають у списку санкцій.

Своєю чергою очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров повідомив про підготовку заходів щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії. За його словами, зараз розробляється проєкт указу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежених на в'їзд на територію Росії.