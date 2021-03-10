На чотири посади у Вищій раді правосуддя претендували 26 кандидатів

Сьогодні, 10 березня, з’їзд суддів обрав ще одного члена Вищої ради правосуддя. Ним стала Інна Плахтій. Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

Плахтій вже склала присягу.

Голосування відбувалося таємно.

Плахтій – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Також сьогодні делегати з'їзду голосуватимуть за кандидата на посаду судді Конституційного суду України.

Нагадаємо, 9 березня з'їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради правосуддя.

Ними стали:

Болотін Сергій Миколайович - суддя Хмельницького апеляційного суду;

Саліхов Віталій Валерійович - суддя Київського апеляційного суду;

Суховий Валерій Григорович - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Ці судді 9 березня склали присягу члена ВРП.

Нагадаємо, що 15 березня 2021 року закінчуються повноваження у членів ВРП, які були обрані за квотою XIV позачергового з’їзду суддів України, що відбувся 15 березня 2017 року (у Артеменка Ігоря Анатолійовича, Овсієнка Андрія Анатолійовича, Худика Миколи Павловича та Шапрана Віктора Валентиновича).

9 березня в Києві почав роботу XVIII з’їзд суддів України. Він проходить у «Президент Готелі» під посиленою охороною поліції та Національної гвардії, також присутні працівники ДСНС, медики.

На обговорення з’їзду винесені питання про обрання членів Вищої ради правосуддя, про обрання Ради суддів України (РСУ), про призначення судді Конституційного Суду України.

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