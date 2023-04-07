«Бавовна» в районі Мелітополя: окупанти втратили все, що звозили чотири дні

Загарбники облаштували базу на звалищі, там тепер і спочивають

Вчора ввечері було «відмінусовано» ворожу військову базу у Веселому

Протягом двох останніх тижнів окупанти в Мелітополі на Запоріжжі втрачають «надважливий» вантаж, який звозять гелікоптерами і це викликає справжню паніку у загарбників. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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Російські загарбники протягом чотирьох днів поспіль завозили в район Мелітополя свою техніку та особовий склад. Втім, все це було підірвано.

«Починаючи з понеділка 27 березня бавовна розквітала у Мелітополі, Федорівці, Веселому, поблизу Молочанська, Токмака, Мирного. Потім знову і знову у Мелітополі», – розповів Федоров.

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Також вчора ввечері було «відмінусовано» ворожу військову базу у Веселому.

«Знаково, що лігво орків знаходилось на звалищі. Обрали для себе найбільш підходяще місце, тепер назавжди там спочивають», – додав мер.

Також повідомляється, що за декілька днів до цього окупанти звозили у Веселе військову техніку і глушили мобільний зв'язок, щоб жителі не могли про неї повідомити. Проте це ворогу не допомогло.

«Сили спротиву знають про кожен крок окупантів, а ЗСУ зводять ворожі кроки нанівець», – додав Федоров.

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Нагадаємо, триває 408-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.