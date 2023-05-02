Ракетний удар по Павлограду: чи є хімічна загроза

Ракетна атака на Павлоград у ніч на 1 травня

Хімічна небезпека в місті відсутня

Місцева влада Павлограда спростувала наявність хімічної небезпеки через ракетний удар російських військ у ніч на 1 травня. Про це повідомляє Павлоградський виконком у Telegram та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону.

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У заяві виконавчого комітету заявили, що ракетний удар 1 травня не призведе до екологічної катастрофи.

«Хімічна небезпека в місті відсутня. Не піддавайтесь паніці», – заявили в місцевій владі.

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Також там закликали не розповсюджувати фейки, а також не ігнорувати подальші сигнали повітряної тривоги.

Підтвердив відсутність хімічної небезпеки в Павлограді і Лисак.

«Про це свідчать показники вимірювальних станцій, які працюють в місті та результати додаткових досліджень, які періодично здійснюються», – запевнив він.

Раніше OSINT-аналітики GeoConfirmed заявили, що ракетний удар по Павлограду міг торкнутися складу з токсичним ракетним паливом. Вони встановили місце, куди влучили російські ракети та стверджують, що влучання було по території Павлоградського хімічного заводу.

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Нагадаємо, що ракетний удар 1 травня по Павлограду Дніпропетровської області забрав життя двох людей. Ще сорок осіб отримали поранення.