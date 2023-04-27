Чергова «бавовна» сталася у самому центрі окупованого Мелітополя

У Мелітополі прогримів одиночний вибух

У четвер, 27 квітня, на світанку прогримів вибух у центрі Мелітополя. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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«Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чутно у самому центрі міста», – написав він у Telegram.

Що цього разу вибухнуло в окупантів, з'ясовується.

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Нагадаємо, вранці 22 квітня жителі Мелітополя повідомили про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста. Згодом стало відомо, що в районі ДЕПО підірвали тепловоз із кадировцями.

14 квітня в Мелітополі також пролунав потужний вибух. Це був третій вибух за добу. Попередньо, «бавовна» сталася в районі залізниці.

13 квітня в місті теж не було спокійно – місцеві чули щонайменше два вибухи, а також стрілянину в північній частині населеного пункту. Перша «бавовна» трапилася близько 11:40 у центрі міста, загарбники відзвітували, що працювала їхня ППО (версії того, що саме збили, відрізняються). Другий вибух пролунав приблизно о 21:00 у районі аеродрому, де російські військові влаштували свою базу. Там чули і звуки стрілянини.

21 квітня у Мелітополі російські загарбники не впорались з керуванням і перекинули установку протиповітряної оборони на одній з вулиць міста.