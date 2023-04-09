Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Херсонщину керованими авіабомбами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти атакували Херсонщину керованими авіабомбами
У Херсонській області пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За попередніми даними, жертв серед мирних жителів області немає

Російські загарбники ввечері неділі 9 квітня атакували Херсонську область з авіації. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

«Щойно завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади», – написав він.

Інформація про обсяги руйнувань уточнюється. За попередніми даними, жертв серед мирних жителів області немає.

Крім того, «Суспільне» повідомило про звуки вибухів у Херсоні.

«У Херсоні чути вибухи», – написало видання.

Водночас повітряна тривога в області на той момент не оголошувалася. 

Нагадаємо, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом поточної доби противник здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, завдав 23 авіаційні та чотири ракетні удари. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі й поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також дві ракети з ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донечинні.

До слова, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти влаштовують рейди: перевіряють телефони на наявність «забороненого» контенту, а також обшуковують домівки місцевих.

Крім того, протягом минулої доби Херсонська область зазнала 71 обстрілу. Ворог випустив 495 снарядів. 23 з них влучили в обласний центр.

Теги: Херсонщина обстріл окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Федоров підбив пісумки інтенсивних вибухів на тимчасово окупованій території Запорізької області
Колаборанти злякалися вибухів у Мелітополі і розповіли важливу інформацію: деталі
Сьогодні, 13:10
Cтратегічні бомбардувальники Ту-95 готові вдарили по Україні ракетами
Загроза ворожої атаки: скільки бомбардувальників Росія тримає напоготові
Вчора, 10:57
У Чорному морі перебувають три ворожих ракетоносії
Загроза ракетного удару з моря зросла: скільки «Калібрів» РФ тримає напоготові
1 квiтня, 09:53

Події в Україні

На трасі Київ-Чоп сталася ДТП: поліція розповіла, як об'їхати
На трасі Київ-Чоп сталася ДТП: поліція розповіла, як об'їхати
Окупанти атакували Херсонщину керованими авіабомбами
Окупанти атакували Херсонщину керованими авіабомбами
Зеленський відреагував на загибель 11-річної дівчинки у Запоріжжі
Зеленський відреагував на загибель 11-річної дівчинки у Запоріжжі
Екснардеп Михайло Добкін провів службу як диякон Московської церкви
Екснардеп Михайло Добкін провів службу як диякон Московської церкви
У Кам’янці-Подільському біля собору УПЦ МП тривають протести, люди розгорнули намети
У Кам’янці-Подільському біля собору УПЦ МП тривають протести, люди розгорнули намети
«Ноги потроху відмерзають»: окупант скаржиться, що їх кинули напризволяще (перехоплення)
«Ноги потроху відмерзають»: окупант скаржиться, що їх кинули напризволяще (перехоплення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання
37K
Сьогодні Вербна неділя: як святкувати і що не можна робити
35K
Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз
23K
У пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ
23K
Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так
15K
«Закон на нашому боці»: митрополит Павло вкотре зробив нову заяву

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Вчора, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Вчора, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Вчора, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Вчора, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Вчора, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Вчора, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту