Окупанти атакували Херсонщину керованими авіабомбами

За попередніми даними, жертв серед мирних жителів області немає

Російські загарбники ввечері неділі 9 квітня атакували Херсонську область з авіації. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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«Щойно завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади», – написав він.

Інформація про обсяги руйнувань уточнюється. За попередніми даними, жертв серед мирних жителів області немає.

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Крім того, «Суспільне» повідомило про звуки вибухів у Херсоні.

«У Херсоні чути вибухи», – написало видання.

Водночас повітряна тривога в області на той момент не оголошувалася.

Нагадаємо, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом поточної доби противник здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, завдав 23 авіаційні та чотири ракетні удари. Дві російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі й поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також дві ракети з ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донечинні.

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До слова, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти влаштовують рейди: перевіряють телефони на наявність «забороненого» контенту, а також обшуковують домівки місцевих.

Крім того, протягом минулої доби Херсонська область зазнала 71 обстрілу. Ворог випустив 495 снарядів. 23 з них влучили в обласний центр.