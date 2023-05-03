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Зеленський розкрив мету візиту до Фінляндії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський розкрив мету візиту до Фінляндії
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Я буду відвертий з вами. 15 пакетів, це не цифри, не кількість зброї, а кількість збережених життів»

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, прибув з візитом до Фінляндії, аби посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ. Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції із фінським колегою Саулі Нііністьо.

«Чому Фінляндія? По-перше, ми партнери. По-друге, в нас сьогодні буде потужний саміт Nordic countris. Він дуже важливий, це посилення безпеки регіонів, безпеки на нашій території, посилення наших можливостей, щоб захистити себе, посилення нас на полі бою. Я буду відвертий з вами. 15 пакетів, це не цифри, не кількість зброї, а кількість збережених життів», – заявив Зеленський.

За словами президента, він прибув до Фінляндії, аби дружні країни підтримали Україну ще більш потужніше напередодні звільнення українських територій, що окупувала Росія. 

Також президент Зеленський впевнений, що Україна отримає західні винищувачі, але для цього потрібно показати успіхи на полі бою. «З приводу того, чи потрібні нам літаки. Я багато разів казав без будь-яких секретів, можу повторити. Нам потрібні, дуже потрібні. Чи будуть вони у нас і чому я вірю, що будуть... Я впевнений. Але так відбувається ця війна, що ми повинні постійно довести це на полі бою. Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, потім нам дають якусь зброю. Після цього ми знову ідемо вперед, просимо далекобійну артилерію, відбувається по різному», - заявив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Фінляндії. У програмі Зеленського також зустріч зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.

Президент Нііністе та президент Зеленський востаннє зустрічалися в січні 2023 року, коли президент Нііністе відвідав Київ.

У другій половині дня президент Нііністе проведе Північно-український саміт, у якому візьмуть участь президент Нііністе та президент Зеленський, а також прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Теги: росія ЗСУ міністр саміт Фінляндія Володимир Зеленський президент контрнаступ

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