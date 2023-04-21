Напружена ситуація в Бахмуті: військовий розповів про спроби прориву ворога

Росія намагається перерізати шляхи сполучення до Бахмуту, що допомагають українським військам утримувати свої позиції

Напружена ситуація в Бахмуті триває: зараз противник дуже щільно веде вогонь з артилерії та ракетами, стрілецькі бої тривають постійно. Про це боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» і автор YouTube-каналу MotoLIFE Андрій Бабичев розповів в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

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«Сказати, що у Бахмуті дуже важко, це нічого не сказати. Коли ворог знаходиться в дуже близькій відстані, всього в 10 м від вашого окопу, рівень адреналіну настільки високий, що навіть важко уявити», – повідомив військовий.

Зазначається, що ворожі сили позавчора перейшли за залізничну колію в Бахмуті і намагаються закріпитись там, проте українська артилерія щільно веде вогонь і не дає їм цього зробити.

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За словами Бабичева, росіяни намагалися пройти великими групами на відрізок, за який відповідає їхній дивізіон, але повністю кілька груп ворога було знищено, включаючи одну з 20 осіб та іншу з 12 осіб. Крім того, українські захисники успішно відбивають спроби ворога закріпитись у будинках в Бахмуті, використовуючи артилерію для їх знищення, завдяки чому вдається контролювати ситуацію в регіоні.

Окупанти намагаються захоплювати нові позиції вночі, використовуючи навчені групи, які можуть складатись з п'яти осіб.

«А вчора ми бачили, що вони просто колонами йшли, слід-у-слід. Дуже гарна ціль – в тепловізори з квадрокоптерів ми все бачимо, засікаємо і відпрацьовуємо. Крім артилерії, ще у нас працює піхота з АГС (гранатомети – ред.), і вони дуже вправно всіх знищили», – зазначив боєць 93-ї бригади.

Росія намагається перерізати шляхи сполучення до Бахмуту, що допомагають українським військам утримувати свої позиції в місті. Один з них проходить через Іванівське і Хромове, а другий через місцеві дороги, проте обидва шляхи знаходяться під загрозою від ворожих сил, які знаходяться на відстані 600-800 м від доріг. Внаслідок цього, транспортування боєприпасів та евакуація поранених здійснюється обережно під прикриттям.

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Українське угруповання в Бахмуті не має передумов для вивезення техніки через траси в разі загрози оточення, оскільки командування активно працює над обороною та використовує артилерію для відбиття ворожих атак.

«Вони використовують хвилі атак, починаючи з мобілізованих сил, які доставляють боєкомплекти, а потім на допомогу доходять «вагнерівці» та десантники. Їхні дії координуються, і вони виявляються досвідченими воїнами, яким слід приділяти увагу», – зазначив Бабичев.

За даними мапи DeepState, ворог знаходиться недалеко від Костянтинівки, але справжні бої вже йдуть в Часовому Ярі, важливому стратегічному пункті на висоті, звідки можна контролювати Бахмут. Ворожі сили активно обстрілюють Часовий Яр за допомогою артилерії та ракет.

«Можна сказати, що на підступах до Костянтинівки бої відсутні, оскільки ворог знаходиться далеко від цього населеного пункту. Однак, ворожі сили активно обстрілюють Костянтинівку ракетами, але зараз найбільше ударів припадає на Часовий Яр», – пояснив військовий.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці зафіксували злочини учасників так званої ПВК «Вагнер», які примусово депортували українських дітей із Бахмуту.

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До слова, керівник міста на Донбасі пояснив, чому так важливо тримати Бахмут.