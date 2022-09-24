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Звільнена з полону Пташка опублікувала перше фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
Звільнена з полону Пташка опублікувала перше фото
Катерина повернулася, щоб боротися далі
фото: mad_birdie31/Instagram

Катерина Поліщук подякувала всім за привітання, теплі слова і за волю

Парамедикиня Катерина Поліщук із позивним «Пташка», яку разом із понад 200 іншими українськими захисниками Маріуполя звільнили з полону, опублікувала перший після повернення в Україну допис і фото у соціальній мережі.

«Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі!», – написала вона на своїй сторінці в Instagram і додала фото на фоні українського прапора.

Звільнена з полону Пташка опублікувала перше фото фото 1

У сторіз Катерина подякувала всім за привітання, теплі слова і за волю.

«Зализуємо рани, і в стрій. Якщо я перестану посміхатися, я вмерла. Я в Україні, ми зробили це разом. Але це все лише початок», – зазначила вона.

Нагадаємо, Катерина Поліщук із позивним «Пташка» знаходилася на маріупольському заводі «Азовсталь» під час облоги росіян. Запис із заводу, де вона співає повстанську пісню, викликав широкий резонанс.

Раніше російські пропагандисти записали інтерв’ю із полоненою Катериною Поліщук із «Азовсталі». 

Як повідомлялося, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

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Теги: Азовсталь Додому зрада

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