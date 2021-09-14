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    14 вересня – день народження вертольота. До чого тут Україна?

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    Керував вертольотом під час першого експериментального польоту сам Ігор Сікорський - 14 вересня – день народження вертольота. До чого тут Україна?
    Керував вертольотом під час першого експериментального польоту сам Ігор Сікорський
    Фото: connecticuthistory.org

    Перший гвинтокрил спроєктував та випробував американець українського походження Ігор Сікорський

    14 вересня 1939 року в Стратфорді, штат Коннектикут, здійснив політ перший у світовій історії чинний вертоліт VS-300. Перше в історії повітряне судно, у якому були головний та хвостовий ротори, було розроблено, запатентовано та побудовано піонером авіації, американцем українського походження Ігорем Сікорським.

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    Сам Сікорський був тим, хто здійняв роторне повітряне судно у повітря, і хоча політ тривав усього декілька секунд, інженерні ідеї, продемонстровані у VS-300, заклали стандарти світового виробництва вертольотів надалі.

    Інноваційний трилопатевий ротор діаметром 28 футів дозволяв змінювати крок лопатей зі швидкістю від 250 до 300 миль/год.

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    На момент випробувань VS-300, Ігор Сікорський працював над розробкою повітряного судна із ротором вже не перше десятиліття. Ще 27 червня 1931 р. він подав заявку на патент (№ 1 994 488) на літак з прямим підйомом, конструкція якого включала всі основні інженерні рішення, реалізовані в подальшому у VS-300. Патент був виданий 19 березня 1935 р.

    Вже за кілька років після першого польоту VS-300, на базі цього прототипу під керівництвом Сікорського було розроблено модель XR-4 – перший серійний вертоліт, який, зокрема, потрапив на озброєння армії США.

    Сікорський випробовує Xr-4
    Сікорський випробовує Xr-4

    На сьогодні VS-300 – перший в історії робочий вертоліт, що підіймається у повітря за допомогою обертання роторного гвинта, зберігається у музеї Генрі Форда у Дірборні, штат Мічиган.

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    Теги: вертоліт технології
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    14 вересня – день народження вертольота. До чого тут Україна?