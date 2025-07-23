Чому цьогоріч конкурсні бали для вступу нижчі, ніж раніше: роз'яснення Міносвіти

«Зниження» конкурсного бала не означає гірший результат вступників

В Україні цьогоріч інша форма розрахунку конкурсного бала для вступників, ніж це було попередніми роками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міносвіти.

«Останнім часом у публічному просторі з’являються твердження, що цьогорічні конкурсні бали нижчі, ніж у попередні роки, – нібито через слабші результати НМТ і «неефективну» систему коефіцієнтів. Міністерство освіти і науки України надає роз’яснення. Результати НМТ не погіршилися», – йдеться в повідомленні.

У Міносвіти пояснюють, що середні результати учасників НМТ-2025 – зіставні з торішніми. Наприклад, з математики зафіксовано навіть вищі середні бали серед випускників. Отже, припущення про «зниження рівня знань» не відповідає дійсності.

«Змінилася формула розрахунку конкурсного бала – тепер вона мотивує обирати профільні предмети. Із 2025 року змінено механізм розрахунку конкурсного бала. Основна мета – повернути до вступної кампанії логіку профільності предметів. У попередні роки вступники могли отримувати високі конкурсні бали за непрофільні дисципліни, що не завжди відповідало освітнім програмам, які вони обирали. Вступити можна на будь-яку спеціальність з будь-яким вибірковим предметом з 2023 року року. З 2025 року враховується спорідненість спеціальності та вибіркового предмета НМТ», – зазначили у відомстві.

Наприклад для спеціальності «Менеджмент» географія матиме вищу вагу, ніж біологія чи українська література, а для майбутніх вчителів математики фізика «важить» більше, ніж інші предмети. Тобто вступати з будь-яким вибірковим предметом можна, як і раніше. Але коефіцієнти надають перевагу тим, хто обрав профільні дисципліни.

«Зниження» конкурсного бала не означає гірший результат вступників. У ситуаціях, коли для спеціальності обрано непрофільний вибірковий предмет, коефіцієнт для цього предмета нижчий, тож і загальний конкурсний бал буде меншим. Це не помилка системи, а запланована зміна, спрямована на коректний розподіл вступників відповідно до їхньої фахової орієнтації. Зміни в системі коефіцієнтів – це не ускладнення для вступників, а сигнал: профільність має значення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, державне підприємство «Інфоресурс» оприлюднило актуальну статистику щодо реєстрації електронних кабінетів вступників та подання заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти станом на ранок 19 липня 2025 року.

Станом на 19 липня, загалом створено понад 348 тис. електронних кабінетів. Розподіл за освітньою основою виглядає наступним чином:

76 690 кабінетів – на основі базової середньої освіти (після 9 класів).

181 585 кабінетів – на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів).

8 629 кабінетів – на основі диплома кваліфікованого робітника.

27 677 кабінетів – на основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр).

52 584 кабінети – на основі НРК6 (бакалавр).

1 191 кабінет – на основі НРК7 (спеціаліст, магістр).

Крім того, за даними ДП «Інфоресурс», до закладів фахової передвищої освіти вже подано більш як 195 тис. заяв.