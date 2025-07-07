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В Італії зникла українська студентка, яка проходила стажування на одному з курортів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Італії зникла українська студентка, яка проходила стажування на одному з курортів
Марія Бугайова
Фото: поліція Бриндізі

Зникла дівчина працювала в одному з туристичних закладів Італії в межах європейського проєкту з Братиславським університетом

В Італії зникла 18-річна українка Марія Бугайова, яка разом з однокурсниками з Братиславського університету проходила стажування в одному з туристичних закладів префектури Бриндізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ansa.

Зазначається, що про зникнення дівчини повідомили власники закладу у селищі Медітура, де вона працювала в межах європейського проєкту з Братиславським університетом. Останній раз дівчину бачили напередодні у п'ятницю. Камери спостереження зафіксували, як Марія йшла стежкою у напрямку природного заповідника Торре Гуачето. На ночівлю вона не повернулася.

У кімнаті студентки знайшли її мобільний телефон та паспорт. За словами роботодавців та друзів Марії, вона погано розмовляє італійською і не повідомляла про плани від'їзду.

До пошуків залучені рятувальні служби, правоохоронці та волонтери цивільного захисту. Рятувальники використовують дрони та службових собак. Батькам дівчинки, які проживають в Україні, було повідомлено про її зникнення, вони постійно інформуються дипломатичними каналами щодо пошукових заходів.

Нагадаємо, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

Теги: українка Італія студенти

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