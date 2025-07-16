НМТ-2025: цьогорічні абітурієнти вразили успіхами та провалами

На відміну від фізики та хімії, біологія показала високі результати

Тест з української мови не подолали 0,39% абітурієнтів

Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак оприлюднив детальний аналіз результатів основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Цьогоріч абітурієнти показали низькі результати у природничих дисциплінах, проте здивували успіхами у гуманітарних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Бабака.

За словами Бабака, українську мову не склали лише 0,39% вступників, а історію України не склали 0,16%.

Математика, яка також є обов'язковим предметом, показала подвійний результат:

38,5% учасників набрали 200 балів – це найвищий показник.

Водночас, 11,73% вступників не склали предмет взагалі, що робить математику лідером і за цим негативним показником. Загалом математику склали 284 460 учасників.

Ситуація з природничими дисциплінами виявилася менш оптимістичною. Навіть попри те, що фізику та хімію обирає небагато вступників, відсоток тих, хто не подолав поріг, залишається високим. Фізику не склали 10,37% (817 з 7 879 учасників), а хімію 6,05% (156 з 2 578 учасників).

Сергій Бабак підкреслив, що це був свідомий вибір випускників, оскільки ці предмети є вибірковими. Це, на його думку, підтверджує, що існують певні виклики у сприйнятті та засвоєнні природничих дисциплін.

На відміну від фізики та хімії, біологія показала високі результати. Лише 0,09% вступників не склали тест з біології. Це пов'язано з тим, що біологія є одним із двох предметів на вибір для вступу на медичні спеціальності, і майбутні медики цілеспрямовано готуються до неї. Біологію обрали 56 451 учасник, тоді як хімію – лише 2 578. Бабак пов'язує це з браком умов для вивчення хімії в школах (лабораторій та обладнання).

Географія також стала приємним сюрпризом: її обрали 64 465 вступників, і вона стала рекордсменом за показником успішності – не склали лише 0,07%. За словами Серія Бабака, це другий за популярністю вибірковий предмет після англійської мови, імовірно, через її вибірковість для багатьох міжнародних спеціальностей та можливу «простоту».

Попри емоційні заяви та міфи, англійську мову не склали лише 2,33% вступників. Це один із найкращих результатів серед усіх предметів на вибір.

Підсумовуючи, Сергій Бабак зазначив, що результати НМТ-2025 показали можливість успішно складати тести, особливо якщо мати мету, ресурс і підтримку. Він наголосив, що освіта потребує значних вкладень, зокрема в сучасні шкільні лабораторії, матеріали, вчителів та системну роботу.

«Сподіваюся, наша субвенція на природничі кабінети дасть хороший поштовх для цього», – зазначив Бабак.

Нагадаємо, учасники основних сесій національного мультипредметного тесту НМТ-2025 року демонстрували високу швидкість виконання завдань. На виконання завдань мультитесту відводилось 240 хвилин, тобто годину на складання тесту з кожного предмета. Учасники впоралися з завданнями на 15–30 хвилин швидше відведеного часу.