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До Дня Української Державності у Києві відбудуться безплатні екскурсії: як потрапити

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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До Дня Української Державності у Києві відбудуться безплатні екскурсії: як потрапити
Екскурсійні маршрути розроблені з урахуванням умов воєнного стану
фото з відкритих джерел

Заходи проходитимуть у вівторок, п’ятницю та суботу

Киянам та гостям столиці пропонується унікальна можливість безкоштовно дослідити Київ. Для всіх охочих підготовано десять тематичних екскурсій, які проводитимуться у вівторок, п’ятницю та суботу. Важливо зазначити, що маршрути розроблені з урахуванням умов воєнного стану, забезпечуючи доступ до найближчих укриттів у разі повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації

Заходи проходитимуть у вівторок, п’ятницю та суботу. Місця зустрічей вказані в реєстраційних анкетах.

Екскурсія «Шлях української державності»

Під час ціє ї екскурсії відвідувачі почують розповідь про боротьбу за українську державність часів Гетьманщини, дізнаються про державні утворення України, які засновувалися століття тому, а також ознайомляться з історією проголошення Незалежності України та боротьби за її майбутнє в новітній історії. 

Дата та час: 15 липня, вівторок, 16:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Від Хартії вольностей до Основного закону»

Під час екскурсії відвідувачі дізнаються про етапи розвитку конституційної ідеї у світі – від Хартії вольностей до сучасної Конституції України, а також пройдуть центральними вулицями Києва, відкриваючи пам’ятні місця, пов’язані з історією української державності, біографіями видатних постатей і архітектурною спадщиною Печерська.

Дата та час: 15 липня, вівторок, 16:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Шляхами становлення Незалежності України»

На екскурсії можна буде ознайомитися з історією становлення України як вільної держави, місцями, які пов’язують нас із цими історичними подіями, та з життєписами особистостей, котрі відіграли ключову роль у її становленні та боротьбі за Незалежність.

Дата та час: 15 липня, вівторок, 17:00.

Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Шляхами українського права»

Під час екскурсії молодь почує, як студенти писали правові акти, який найбільший успіх Центральної Ради на міжнародній арені та як перекладач Біблії розробляв церковну реформу.

Дата та час: 15 липня, вівторок, 18:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Все починається з Університету»

На екскурсії можна довідатися про те, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка дав початок розбудові нового кварталу Києва. Також учасники почують історію створення навколо Червоного корпусу парку та ботанічного саду.

Дата та час: 18 липня, п’ятниця, 15:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Прогулянка сучасною Оболонню»

Екскурсанти здійснять прогулянку від станції метро «Мінська» до Оболонської набережної та парку «Наталка» й дізнаються про історію облаштування і створення меморіалів та об’єктів інфраструктури в цій місцевості, серед яких – пішохідний міст, що з’єднує набережну з Оболонським островом.

Дата та час: 18 липня, п’ятниця, 15:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Святошинське намисто»

Учасники й учасниці екскурсії почують багато цікавих фактів про розбудову Святошинського району. Ці історії, немов намистинки в ланцюзі історичних подій, пов’язують місцевість із давніми київськими святинями, розвитком курортної справи, ідеєю підкорення неба та з особистостями, які відіграли важливу роль у розвитку авіації.

Дата та час: 18 липня, п’ятниця, 15:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Меценати Києва»

На екскурсії містяни й гості столиці дізнаються про традиції благодійництва та про відомі родини меценатів Києва, які жили в місті більше століття тому. Також зможуть оцінити їхній внесок у збереження музейних цінностей, коли меценати перетворювали власні оселі на музеї чи молитовні будинки.

Дата та час: 19 липня, субота, 12:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Відомий і невідомий Печерськ» 

На екскурсії кияни та гості міста дізнаються про один із найдавніших і найцікавіших районів Києва – Печерськ, про його історичні та військові об’єкти, відомі оборонні споруди та пам’ятки архітектури світового значення, які роблять цей район унікальним і сповненим історії.

Дата та час: 19 липня, субота, 12:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія «Нивки. Паркова симфонія»

Під час екскурсії учасники довідаються про таємниці одного з найбільших парків Києва – Нивок, а також дізнаються про видатних особистостей, пов’язаних із цією місцевістю, розташованою неподалік від центру мегаполіса.

Дата та час: 19 липня, субота, 12:00. Реєстрація за посиланням.

Реєстрація на екскурсії – обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації повідомленням на електронну пошту та телефонним дзвінком.

Нагадаємо, День Української Державності – це молоде державне свято, встановлене у 2021 році та присвячене багатовіковій історії українського державотворення. Воно відзначається 15 липня, у день пам'яті князя Володимира Великого та Хрещення Київської Русі-України. Це свято має глибоке символічне значення, підкреслюючи спадкоємність української державності від часів Київської Русі до сьогодення. Це свято є важливим інструментом протидії російській пропаганді, яка заперечує існування української державності та намагається представити Україну як штучне утворення.

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Теги: Київ традиції кияни Печерськ незалежність музеї метро студенти

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