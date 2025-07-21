У службі якості освіти повідомили про кількість відрахованих дорослих студентів

У 2024-2025 роках із закладів вищої освіти було відраховано понад 50 тисяч чоловіків

Кількість студентів денної форми навчання старших за 25 років за роки війни складає понад 20% загальної кількості здобувачів освіти

За останні три роки частка бакалаврів, магістрів та аспірантів денної форми навчання віком старших за 25 років складає понад 20% загальної кількості здобувачів освіти. Про це, як пише «Главком», розповів голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

Він підкреслив, що роками раніше, тобто у 2021-2022 рр, ця частка становила лише 4%.

«Під час і після проведених перевірок у 2024-2025 роках із закладів вищої освіти відраховано понад 50 тисяч чоловіків», - зазначив посадовець.

Також серед критичних порушень, зафіксованих у закладів фахової передвищої та вищої освіти в умовах воєнного стану:

перевищення ліцензованого обсягу під час вступу;

поновлення на денну форму навчання після введення визначених обмежень;

недотримання вимог до військово-облікових документів під час вступу;

порушення правил прийому та фіктивність конкурсного відбору тощо.

«Тож з огляду на отримані дані потрібно розглядати питання не лише про притягнення до відповідальності, а в деяких випадках — і про анулювання ліцензій на провадження освітньої діяльності», — зазначив Руслан Гурак.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україні кількість іноземних вступників до українських закладів вищої освіти зменшилося у 10 разів.

Також «Главком» писав, що президент Володимир Зеленський підписав закон щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Керівники закладів освіти будуть зобов‘язані підтримувати розвиток волонтерських ініціатив та залучення учнів до волонтерської діяльності.