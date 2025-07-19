Вступна кампанія 2025: майже 400 тис абітурієнтів вже готові до вступу

До закладів фахової передвищої освіти вже подано більш як 195 тис. заяв

Понад 348 тис. е-кабінетів та 195 тис. заяв вже зареєстровано

Державне підприємство «Інфоресурс» оприлюднило актуальну статистику щодо реєстрації електронних кабінетів вступників та подання заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти станом на ранок 19 липня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інфоресурс.

Станом на сьогодні, загалом створено понад 348 тис. електронних кабінетів. Розподіл за освітньою основою виглядає наступним чином:

76 690 кабінетів – на основі базової середньої освіти (після 9 класів).

181 585 кабінетів – на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів).

8 629 кабінетів – на основі диплома кваліфікованого робітника.

27 677 кабінетів – на основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр).

52 584 кабінети – на основі НРК6 (бакалавр).

1 191 кабінет – на основі НРК7 (спеціаліст, магістр).

Крім того, за даними ДП «Інфоресурс», до закладів фахової передвищої освіти вже подано більш як 195 тис. заяв.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак оприлюднив детальний аналіз результатів основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Цьогоріч абітурієнти показали низькі результати у природничих дисциплінах, проте здивували успіхами у гуманітарних. За словами Бабака, українську мову не склали лише 0,39% вступників, а історію України не склали 0,16%.