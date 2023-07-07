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В Україні зростає попит на кандидатів без досвіду у популярній сфері

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні зростає попит на кандидатів без досвіду у популярній сфері
фото з відкритих джерел

Зарплати досвідчених технічних фахівців з досвідом скоротилися на $500

На ринку вакансій України зростає попит на кандидатів без досвіду в ІТ сфері. Кількість вакансій для таких фахівців за півроку зросла майже вдвічі, свідчать аналітики Opendatabot, спираючись на дані від українського сайту для пошуку роботи IT-спеціалістами Djinni.

Як зазначається, попри зріст попиту частка вакансій для таких фахівців все ще залишається найменшою. Так, на сайті за червень було опубліковано 550 пропозицій.

Водночас аналітики зазначають, що зарплати досвідчених технічних фахівців з досвідом від 3 та навіть від 7 років скоротилися на $500 до торішніх показників.

В Україні зростає попит на кандидатів без досвіду у популярній сфері фото 1

Зазначається, що після пожвавлення у травні, у червні активність у сфері ІТ дещо вщухла. Так, активність рекрутерів поменшала – було опубліковано 14,1 тисячу оголошень, що на 9% менше, ніж у травні. Також на 4% знизилась й активність шукачів. За цей самий час свій профіль активували 19,6 тис. кандидатів.

«Кандидатів у пошуку все ще більше, аніж пропозицій від рекрутерів: в середньому, 9 кандидатів на 1 вакансію. У Джинні підрахували, що для одного найму цьогоріч рекрутер вивчає вдвічі більше резюме, аніж у 2021», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, рівномірний і найбільший приріст зарплат показують «Будівництво, архітектура, дизайн інтер’єру» та «Роздрібна торгівля»

Теги: торгівля будівництво архітектура зарплата технології

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