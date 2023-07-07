В Україні зростає попит на кандидатів без досвіду у популярній сфері

Зарплати досвідчених технічних фахівців з досвідом скоротилися на $500

На ринку вакансій України зростає попит на кандидатів без досвіду в ІТ сфері. Кількість вакансій для таких фахівців за півроку зросла майже вдвічі, свідчать аналітики Opendatabot, спираючись на дані від українського сайту для пошуку роботи IT-спеціалістами Djinni.

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Як зазначається, попри зріст попиту частка вакансій для таких фахівців все ще залишається найменшою. Так, на сайті за червень було опубліковано 550 пропозицій.

Водночас аналітики зазначають, що зарплати досвідчених технічних фахівців з досвідом від 3 та навіть від 7 років скоротилися на $500 до торішніх показників.

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Зазначається, що після пожвавлення у травні, у червні активність у сфері ІТ дещо вщухла. Так, активність рекрутерів поменшала – було опубліковано 14,1 тисячу оголошень, що на 9% менше, ніж у травні. Також на 4% знизилась й активність шукачів. За цей самий час свій профіль активували 19,6 тис. кандидатів.

«Кандидатів у пошуку все ще більше, аніж пропозицій від рекрутерів: в середньому, 9 кандидатів на 1 вакансію. У Джинні підрахували, що для одного найму цьогоріч рекрутер вивчає вдвічі більше резюме, аніж у 2021», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, рівномірний і найбільший приріст зарплат показують «Будівництво, архітектура, дизайн інтер’єру» та «Роздрібна торгівля»