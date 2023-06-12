Абітурієнт під час мультипредметного тесту намагався обдурити систему: що за це буде

Всі ІР-адреси, з яких здійснюються входи в систему для складання мультипредметного тесту, зафіксовані

Сьогодні, 12 червня, в мережі з’явилося відео про те, як стороння людина виконує вдома завдання національного мультипредметного тесту замість якогось учасника, який у цей самий час перебував у тимчасовому екзаменаційному центрі. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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В центрі наголошують, що це неприпустима ситуація, щодо якої вживають негайних заходів. Всі ІР-адреси, з яких здійснювали входи в систему, зафіксовані, тому впродовж певного часу обіцяють знайти того, хто намагався обдурити систему. Результати такого учасника чи учасників анулюють і використати їх для вступу не буде змоги.

«По-друге, ми працюємо над технічним обмеженням доступу до платформи сторонніх осіб. Перевірку входу в систему було передбачено, однак під час першої зміни 12 червня через технічні збої вона не працювала належним чином. Виправляємо ситуацію», – додали в УЦОЯО.

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Також у центрі закликали до пильності інструкторів у тимчасових екзаменаційних центрах. Їх попросили спостерігати за учасниками НМТ та за їхніми екранами, щоб запобігти зловживанням. Оскільки одночасно над виконанням того самого тесту не можуть працювати дві людини з різних місць, у тимчасовому центрі неодмінно буде учасник чи учасниця, який не працює в тестувальнику, адже замість нього хтось намагається виконувати цей тест з іншого місця.

Нагадаємо, що основна сесія національного мультипредметного тесту стартувала минулого тижня. У центрі повідомили, що перші дні тестувань здебільшого минули спокійно. Певні проблеми були пов’язані, зокрема, з тим, що не всі учасники попередньо належно ознайомилися з вимогами й порадами щодо НМТ і в деяких випадках власноруч наразилися на ризик не отримати свого найвищого результату.

Значну кількість вступників вилучили з тимчасових екзаменаційних центрів через використання мобільних телефонів під час тестування. Деякі з учасників, зокрема, фотографували тестові завдання, а потім поширювали їх в інтернеті.

Сьогодні, 12 червня, завершився додатковий період реєстрації на складання національного мультипредметного тесту.

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До слова, раніше повідомлялося, що ЗНО в майбутньому може проводитись у комп’ютерному форматі.