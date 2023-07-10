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У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)

Євгеній Гладун
glavcom.ua
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Запустити корпус в експлуатацію планують вже з початку 2024 року
Фото: Антон Коломейцев

Школа має розпочати роботу з 1 січня 2024 року

У Львові, на вулиці Варшавській 126 завершили зводити стіни школи за допомогою 3D-принтера. Йдеться про будівництво нового корпусу для початкових класів школи №23. Це перша у Львові та в Україні школа, яку зводять за новітніми технологіями – за допомогою 3D–принтера. Запустити корпус в експлуатацію планують вже з початку нового року. Про це повідомили у департаменті містобудування Львівської міської ради.

 Як розповіли у ЛКП «Рембуд», яке є генпідрядником робіт, уже завершено зведення стін за допомогою 3D-друку, а принтер демонтували. Далі робітники беруться за зведення несучих каркасів та монтаж плити-перекриття. Відтак на об’єкті прокладатимуть внутрішні та зовнішні мережі, проводитимуть опоряджувальні роботи. Монолітні стіни з бетону відповідатимуть новим стандартам безпеки.

«Стіни, надруковані за допомогою 3D-принтера, не є несучими. У стінах зараз є каркаси під колони, які будуть створюватись за класичним методом. Вся вага, яка буде тиснути зверху (наприклад плита перекриття), буде спиратись на колони, а не на стіни», – пояснили ініціатори будівництва.

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Фото: Антон Коломейцев

За концепцією проєкту, навчальний корпус матиме один поверх, де будуть розміщені класні кімнати, учительська, санвузли та хол з інклюзивним простором для всіх категорій учнів, зокрема, з особливими потребами. Це буде корпус для початкової школи, де функціонуватимуть чотири класи. Загалом тут навчатиметься до 100 дітей. Вартість нового корпусу – 800 тис. доларів. Школа має запрацювати вже з 1 січня 2024 року.

Додатковий навчальний корпус загальноосвітньої школи N°23, за попередніми розрахунками, стане найбільшим навчальним закладом у світі, побудованим за допомогою такого 3D-принтера.

Організаторами та ініціаторами проєкту будівництва 3D-школи є гуманітарний фонд Team4UA за підтримки міжнародного технологічного гуманітарного фонду Humanitarian Innovative Technologies (HIT). Технологічні партнери проєкту – данська компанія-розробник технології 3D–друку Cobot та будівельна компанія 3DCP Group, яка керує роботою принтера. Гуманітарний фонд Team4UA планує поширювати таке будівництво в Україні.

Нагадаємо, що в Україні почали будувати завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar.

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Теги: освіта школа Львів будівництво технології

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